PSOE pide un pleno extraordinario en la Asamblea sobre la contratación de residentes MIR en el Hospital de Torrejón

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante un pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha reclamado este martes que la Asamblea de Madrid celebre un pleno extraordinario sobre la contratación de médicos internos residentes (MIR) en el hospital de Torrejón.

Así consta en la incitativa registrada por los socialistas después de que 'El País' haya publicado que este centro hospitalario gestionado por Ribera Salud haya pedido a la Comunidad de Madrid dejar de recibir nuevos MIR, un extremo que han confirmado a Europa Press desde el Ejecutivo regional.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha reprochado que se "nieguen a formar a médicos residentes" porque "necesitan el dinero para otra cosa".

"Las concesiones de las empresas privadas con los hospitales públicos son un verdadero escándalo en la Comunidad de Madrid", ha remarcado Espinar, quien ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de decidir que "Quirón y Rivera Salud campen a sus anchas a costa de la salud de los madrileños".

Asimismo, ha cifrado en "más de 8.000 las quejas que han presentado los pacientes" de este centro hospitalario ante la Consejería de Sanidad.

LA COMUNIDAD INSTA A CUMPLIR EL CONTRATO

Por su parte, el Ejecutivo regional ha instado al hospital a que cumpla el contrato y mantenga la formación. En concreto, ambas partes se encuentran actualmente en conversaciones sobre este tema, sin que haya nada cerrado de momento.

La petición realizada desde el Hospital de Torrejón de Ardoz responde a "determinados retos organizativos" en el centro que es necesario resolver "para seguir garantizando el servicio".

En cualquier caso, desde Ribera Salud han apuntado que la medida sería para los alumnos de primer año del próximo curso 2027 y no afectaría a los 90 residentes que realizan su formación actualmente en el centro, han indicado a Europa Press fuentes del grupo sanitario.

El centro hospitalario ubicado en Torrejón de Ardoz recibió en 2017 la acreditación docente del Ministerio de Sanidad para impartir formación MIR. En estos años ha formado a más de 100 médicos.