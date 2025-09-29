PSOE pide la reprobación del consejero de Educación por no apoyar las acciones de "solidaridad" en colegios con Gaza

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Asamblea de Madrid ha registrado este lunes una iniciativa para reprobar al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, por no apoyar las actividades de "reflexión y solidaridad" con Gaza en centros educativos.

Al no existir la figura de la reprobación en el Reglamento de la Asamblea, los socialistas han presentado una Proposición No de Ley (PNL) con la que quieren que la Cámara reclame al Ejecutivo central el cese del consejero.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, acusan a Educción de no haber apoyado "si no todo lo contrario" las actividades de "reflexión y solidaridad" con Gaza, "comparables a las que en 2022 se promovieron para mostrar apoyo a la población ucraniana frente a la invasión rusa".

"Llevamos días viendo cómo en la tierra de la libertad de Ayuso caben las amonestaciones a profesores por apoyar a Gaza, las amenazas para que los colegios no puedan mostrar su apoyo y su solidaridad con el pueblo palestino", ha reprochado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces la líder de los socialistas en la Cámara, Mar Espinar.

A renglón seguido, ha defendido que "libertad" es "no impedir que los que quieren expresar su rechazo al genocidio" puedan hacerlo "en sus entornos laborales y en su vida personal".

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, por su parte ha afirmado que "desde cada uno de los ayuntamientos" donde gobiernan en la región y desde la Cámara autonómica defenderán la "libertad de expresión" haciéndose eco del "clamor del pueblo madrileño por la libertad de Palestina".