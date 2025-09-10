PSOE plantea comprar nuevos autobuses articulados para servicios especiales de la EMT y "paliar el caos" por obras

Exige más frecuencia en los autobuses y en Metro

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha planteado al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida que compre nuevos autobuses articulados para los servicios especiales de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con el objetivo de "paliar" el "caos" que se ha generado por las obras.

Así lo ha detallado a los medios de comunicación este miércoles la portavoz, Reyes Maroto, acompañada del diputado socialista en la Asamblea de Madrid Javier Guardiola desde el intercambiador de Moncloa, donde ha denunciado "el caos, la falta de planificación y la desidia" de Almeida y de la Comunidad tras el cierre de la Línea 6.

"Estamos en Ciudad Universitaria donde miles de estudiantes inician el curso y lo hacen sometidos a un caos y sobre todo a una carrera de obstáculos porque no están despistados, lo que falta es sobre todo información y planes eficaces", ha remarcado.

Maroto ha cargado contra el "modelo" de Almeida que "genera problemas a los madrileños y que no está a la altura de una ciudad que necesita gestión y que necesita un alcalde que se preocupe por los problemas de Madrid".

"Quiero también acordarme hoy de los trabajadores de la EMT que están sufriendo el enfado de tantos usuarios afectados por este corte de la Línea 6 y que desde luego no se merecen la gestión caótica que se está haciendo en un plan de movilidad que claramente es insuficiente para las necesidades de movilidad de tantos usuarios", ha apuntado.

Para "paliar" esta situación, la edil socialista ha defendido la compra de nuevos autobuses articulados para "mover a mucha gente" que viajaba en Metro, como en la C1 o la C2. "No hay suficientes conductores y no podemos quitar líneas de otros barrios para afectar a otros vecinos por traer líneas a los servicios especiales", ha recalado.

Maroto ha reconocido que esta propuesta "no va a solucionar" la situación, pero ha defendido que "sí paliará el volumen de viajeros que están en colas interminables y con retrasos y tiempos inaceptables, llegando tarde a su puesto de trabajo, a sus clases o a su centro sanitario de referencia".

"Nos parece que ante la falta de ideas, que ante este caos de movilidad generado siempre por la desidia de dos gobiernos, el de la Comunidad y el del Ayuntamiento, que están pensando más en el año 27 y en intereses electorales que en los problemas de sus vecinos, pues el PSOE pone soluciones que van a paliar el caos de movilidad", ha subrayado.

MÁS FRECUENCIA EN EMT Y METRO

Por su parte, el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid ha cargado contra el Gobierno regional por lo que "están sufriendo" los trabajadores y estudiantes en la vuelta al trabajo y a los estudios, con un transporte de autobuses y Metro "absolutamente colapsado".

"¿Dónde está el Gobierno de la Comunidad de Madrid para dar explicaciones?, ¿dónde está el consejero?, ¿dónde está la presidenta para responder ante la ineficacia de su plan? Venimos a reclamar más frecuencia tanto los sistemas de autobuses de refuerzo como en Metro", ha exigido.

Guardiola ha insistido en que los trabajadores "no están despistados", puesto que "saben dónde es su puesto de trabajo y saben dónde tienen que ir". "Los que están despistados son los gobernantes que tenemos del Partido Popular, que no dan una respuesta a las necesidades que necesitan los madrileños y madrileñas", ha concluido.