El PSOE propone colgar listado con recursos municipales contra violencia machista en portales o farmacias

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista plantea para ayudar a las víctimas de la violencia machista que se cuelgue en portales, farmacias o supermercados, espacios clave durante el confinamiento, un listado con los recursos y los teléfonos de ayuda adaptando al ámbito municipal la guía publicada por el Ministerio de Igualdad destinada a aquellas personas que tienen que compartir techo con su agresor.

Es una de las propuestas que la concejala socialista Maite Pacheco elevará este martes en la reunión por videoconferencia del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. La edil ha destacado, en declaraciones a Europa Press y tirando de su experiencia como experta en ayuda humanitaria, previa a su labor en la oposición, como la violencia contra los débiles se desata en las crisis. Prueba de ello son los datos ofrecidos ya por el Gobierno de la Nación, con un aumento del 20 por ciento de los casos denunciados durante el confinamiento y un crecimiento de casi un 300 por ciento en el teléfono de atención 016.

Maite Pacheco ha lanzado durante el confinamiento una serie de vídeos en Twitter centrados en las desigualdades que sufren las mujeres, con un foco especial en la violencia de género. La edil ha agradecido en este sentido la campaña municipal, firmada por el área que preside Pepe Aniorte, puesta en marcha contra las agresiones machistas en el seno del hogar.

"Pero no basta con una campaña online", ha declarado la concejala, ni tampoco con vídeos en Twitter como los que emite la vicealcaldesa, Begoña Villacís, acciones que agradece pero que no son suficientes. "Pongámonos en la cabeza de esas mujeres que están viviendo con angustia con la persona que las maltrata y que en muchas ocasiones ni ellas mismas le han puesto el nombre de maltrato hasta ahora, que es cuando están percibiendo, en el confinamiento, que tienen a un maltratador en casa", ha argumentado.

Muchas de esas mujeres, prosigue Maite Pacheco, "no ven las redes sociales, no ven los tuits, no es tan fácil que sepan que pueden llamar al 016". Por eso apela a que "también se haga un listado con todos los recursos", municipales y no solamente, "que se pongan en carteles en los supermercados, en las farmacias, en los portales". "Que cuando bajen a por un gelocatil puedan tener acceso" a esos números.

También pedirá este martes a Aniorte que "se siga haciendo un esfuerzo" porque las plazas en los pisos y hoteles habilitados para víctimas de violencia machista "ya están cubiertas". Recuerda la concejala que se cuenta con la partida dispensada por el Ministerio de Igualdad dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que "utilicen ese dinero en esta crisis".