PSOE rechaza que obras en el IES Mariano de Larra continúen con el alumnado en clase tras 20 años "en barracones"

Archivo - El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Barrero, en una sesión plenaria del Ayuntamiento de Madrid en el Palacio de Cibeles, a 26 de octubre de 2021, en Madrid, (España). Este Pleno del Ayuntamiento de Madrid está marcado con - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Latina, Pedro Barrero, ha rechazado que las obras que se están acometiendo en el IES Mariano de Larra por parte de la Comunidad de Madrid, en el barrio de Aluche, continúen con el alumnado mientras siguen las clases en el periodo lectivo y después de dos décadas "en barracones".

"Lo del Larra es el ejemplo perfecto de la política del PP: propaganda y fotos mientras los alumnos estudian entre ruido, polvo y maquinaria. Es una irresponsabilidad que pone en riesgo su seguridad", ha lamentado Barrero en un comunicado.

Barrero ha indicado que no se trata sólo de incomodidades sino de "riesgos reales en un entorno con menores", una situación que se da tras "años de abandono". "Llevan más de 20 años con barracones. Ahora intentan arreglarlo con esta obra deprisa, mal y que no va solucionar el problema de seguir dando clases en barracones, y encima poniendo en peligro a los estudiantes. Es la factura de la falta de planificación del PP", ha proseguido el edil.

El Grupo Socialista llevará al Pleno de la Junta Municipal de Latina de este jueves 7 una proposición para" obligar al Ayuntamiento a actuar y exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla las normas de seguridad".

Reclamarán la "garantía de seguridad del alumnado, revisar el plan de obras, suspender los trabajos incompatibles con la actividad lectiva y una solución definitiva a los veinte años de clases en barracones".