PSOE reclama que se condene el insulto a Sánchez en un mitin en Teruel y PP le reprocha sus calificativos a Ayuso

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha reclamado que se condene el insulto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de una concejala del PP en un mitin este fin de semana en Aragón, ante lo que el PP de Madrid le ha reprochado esta exigencia a quien "no se ahorra ningún apelativo terrible" contra la presidenta de al Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Este cruce ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea después del episodio vivido en Teruel en el que una concejala del PP de Vallanca (Valencia) llamó "hijo de puta" al presidente durante su intervención en un mítin socialista.

"Es importante, muy importante que lo hagan, porque están degradando la convivencia democrática", ha reclamado la portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, quien considera que la discrepancia es "legítima y necesaria" pero que "la deshumanización y el señalamiento, no".

Así, ha afirmado que los 'populares' tienen que "reflexionar sobre su forma de hacer política" y no solo por el "insulto como medio" sino también por "cómo pretenden utilizar la mayoría absoluta para intentar saltarse los principios democráticos", en referencia al fallo del Tribunal Constitucional sobre iniciativas tumbadas por la Mesa de la Asamblea.

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha puesto el foco en que el PSOE tenga "ese puño de hierro y mandíbula de cristal" porque "se pasan el día insultando a la presidenta, a su familia y a todo su entorno".

"Luego nos exige aquí que condenemos una declaración, un exabrupto de una persona en Teruel contra el presidente del Gobierno", ha afeado el portavoz 'popular'.

Al hilo, Díaz-Pache ha afirmado que él no está "a favor nunca de los insultos, de ninguno, tampoco de este" porque la persona que insulta está "haciendo flaco favor a sí mismo y a la convivencia". A pesar de ello, ha destacado que desde el PP no aceptan "absolutamente ninguna lección" del PSOE en este campo.