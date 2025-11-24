PSOE reclama conocer si Ayuso paga alquiler o si ha comprado la casa en la que vive y PP lo tacha de "puro cotilleo"

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado una batería de preguntas en la Cámara para conocer detalles sobre dónde reside la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, algo que PP ha tachado de "puro cotilleo".

Este cruce ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces donde la líder del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha anunciado el registro de las preguntas.

Entre ellas, a las que ha tenido acceso Europa Press, se requiere información sobre si paga alquiler por su actual vivienda, si ha actualizado su declaración de bienes inmuebles o si es ella la que se ha comprado la casa. Lo hacen, según recoge en varias preguntas, a raíz de las informaciones que señalan que su pareja, Alberto González Amador, habría adquirido el ático encima de la vivienda en la que residirían juntos.

"Hablamos de un piso de 187 m2 al que ahora se le ha sumado un ático de 158 m2, con un precio de venta cada uno de 850.000 euros más impuestos, lo que sobrepasa a todas luces la capacidad de compra de vivienda de un ciudadano de clase media en la Comunidad de Madrid", ha lanzado Espinar, quien ha preguntado si su novio lo habría comprado "a su nombre o a nombre de una empresa".

A renglón seguido ha acusado a la presidenta autonómica de no "trabajar para mejorar la vida de los madrileños" sino para "Quirón, que es el principal proveedor de su pareja y principal receptor de miles de millones de euros en derivaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid".

En cambio, el portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, ha tachado de "puro cotilleo" la ofensiva parlamentaria socialista reprochando que se intente conocer "qué hace con su dinero la presidenta".

Considera que es tanto una "falta de respeto" a Ayuso como a la propia Mar Espinar por estar tratando de "alfombrar el espacio político al abuso del Gobierno central" al querer introducir este tema el día que ha dimitido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser inhabilitado para el cargo.