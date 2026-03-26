PSOE reclama recuperar el modelo de servicios sociales de Tierno Galván frente a un sistema que está "deteriorado"

Acto 'La ciudad que cuida. Derechos y servicios públicos', organizado por el PSOE con motivo del 40º aniversario del fallecimiento de Enrique Tierno Galván. - PSOE MADRID

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha reclamado este jueves recuperar y "reconstruir" el modelo de servicios sociales impulsado por Enrique Tierno Galván frente al "deterioro" que, a su juicio, sufre el sistema en la actualidad, con el objetivo de devolver su carácter "universal y público".

"Madrid necesita un nuevo modelo de servicios sociales", ha subrayado Maroto en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, durante el acto 'La ciudad que cuida. Derechos y servicios públicos', organizado por el PSOE con motivo del 40º aniversario del fallecimiento de Tierno Galván.

En concreto, desde la formación han señalado a Europa Press que la socialista ha defendido en este encuentro la necesidad de garantizar el acceso en igualdad de condiciones, eliminar las diferencias entre distritos y evitar la precarización laboral en el sector.

Maroto ha abogado además por revisar el plan estratégico municipal con el objetivo de situar a los servicios sociales "en el liderazgo que les corresponde por el tamaño y la capitalidad de la ciudad", y ha llamado a recuperar su papel como cuarto pilar del Estado del bienestar. "Debemos garantizar que sean tratados como derechos fundamentales", ha concluido.

SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS, ACCESIBLES, EQUITATIVOS E INNOVADORES

Durante el encuentro se han analizado también las claves para fortalecer unos servicios sociales públicos, accesibles, equitativos e innovadores, tomando como referencia el modelo desarrollado hace cuatro décadas con Tierno Galván al frente del Ayuntamiento de Madrid.

En el mismo acto, la concejala y responsable socialista de Políticas Sociales, Ana Lima, ha destacado que hace 40 años se produjo el paso "de la beneficencia pública a unos servicios sociales con vocación de universalidad, nacidos desde un proyecto socialdemócrata orientado a garantizar derechos".

Lima ha puesto en valor el carácter pionero de iniciativas como los centros municipales de envejecimiento activo o los apartamentos para mayores, que ha calificado como "políticas visionarias que hoy siguen siendo referencia".

No obstante, ha advertido de que el proceso de universalización "ha quedado truncado" y ha denunciado la pérdida de capacidad transformadora del sistema, afectado por "la burocratización y la externalización". "El modelo actual ha derivado en una prestación excesivamente condicionada por criterios económicos, lo que repercute en su calidad", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que los servicios sociales municipales se han convertido en muchos casos en un "cajón de sastre" que asume problemáticas de otros ámbitos, como la vivienda, sin contar con los recursos ni las competencias necesarias.

Entre los principales retos, la edil socialista ha destacado la reducción de la privatización en la gestión, el refuerzo del liderazgo del Ayuntamiento de Madrid, la mejora de la equidad territorial entre distritos, el aumento de plantillas para evitar listas de espera y sobrecarga profesional, y la eliminación de barreras de acceso, especialmente las telemáticas.

También ha apuntado a la necesidad de incorporar innovación, evaluación e investigación en colaboración con el ámbito universitario, así como de abordar fenómenos como la soledad no deseada.

Lima ha alertado además del deterioro de las condiciones laborales de los profesionales del sector, "tanto en la administración como en empresas adjudicatarias", y del impacto del estrés y el agotamiento en la calidad de la atención.

UNA CIUDAD QUE CUIDA

El acto ha sido moderado por el catedrático de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, Andrés Arias, quien ha señalado que la jornada ha servido para reflexionar sobre el significado actual de una ciudad que cuida y conectar el modelo de los años 80 y 90 con los desafíos actuales.

"Conmemorar el legado de quien fue, en palabras de muchos, el mejor alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, y abrir un espacio para reflexionar sobre qué significa hoy una ciudad que cuida", ha expresado.

El catedrático ha subrayado además que la mesa ha abordado cuestiones clave como la pobreza, la exclusión social y la innovación, destacando investigaciones recientes sobre el papel de los y las profesionales en el desarrollo de prácticas que refuercen el bienestar de la ciudadanía.

En la mesa han participado la exconcejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid (1983-1991), Pilar Fernández; la decana del Colegio de Trabajo Social de Madrid, Belén Novillo; la presidenta de la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Madrid), Elena Gil; y la investigadora de la Universidad Complutense de Madrid Melisa Campana.