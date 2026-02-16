PSOE reclama también la comparecencia de Ayuso tras el cese de Viciana y exige empezar de cero la Ley de Universidades

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al ya exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana Duro. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reclamado en la Asamblea de Madrid la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el Pleno tras el cese de su ya exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y ha exigido que empiece de cero la elaboración de la Ley de Universidades.

Así lo ha planteado la portavoz del partido en la Asamblea, Mar Espinar, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación junto al texto registrado en la Cámara de Vallecas. Lo reclaman, al igual que Más Madrid, en base al artículo 208,1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, que establece que la presidenta comparecerá ante el Pleno "para informar sobre la designación y separación de los vicepresidentes y consejeros".

Espinar ha cargado contra una Ley de Universidades que se ha redactado "de forma unilateral y sin el consenso de la comunidad educativa". "Es una victoria de estudiantes y profesores que se negaban a admitir este proyecto de ley neoliberal al más puro estilo Trump", ha planteado.

En este mismo mensaje ha incidido el líder del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha tachado en redes sociales de "proyecto al estilo neoliberal trumpista" la Ley de Universidades y ha afirmado que "nunca debió estar sobre la mesa". "Que empiecen de cero y cuenten con la comunidad universitaria. Madrid no es Miami", ha zanjado.

Ayuso ha cesado a Viciana, que ejercía desde junio de 2023, y ha nombrado en su lugar a la exdiputada del PP en la Asamblea y actual viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo.

De ello ha informado el Gobierno regional a través de una nota de prensa donde no especifican los motivos del relevo. El decreto con su nombramiento se publicará este martes en el Boletín Oficial regional (BOCM).

El cese de Viciana se produce el mismo día en el que estudiantes y profesores de los seis centros universitarios públicos de la Comunidad han avanzado que preparan una nueva huelga si no se retira la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y han pedido apoyo a los rectores, quienes han mostrado desde el inicio de su tramitación su desacuerdo con la propuesta.