El PSOE recurre el archivo de la causa contra el jefe de Gabinete de Ayuso y cuestiona a González Amador

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha recurrido el archivo provisional de la causa abierta contra el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, y ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que reabra la investigación al considerar que el sobreseimiento se ha acordado de forma "prematura", sin agotar las diligencias para esclarecer una posible filtración policial de los datos de dos periodistas.

En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación del PSOE solicita revocar el auto dictado el pasado 30 de junio por el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que acordó el sobreseimiento provisional al no apreciar indicios suficientes de un delito de revelación de secretos por parte de Rodríguez.

Los socialistas sostienen que la resolución judicial "no impugna ni descarta la comisión del delito" y reprochan a la instructora haber archivado la causa sin practicar una investigación "mínima" sobre el origen de la información difundida, pese a que tres testigos declararon que el investigado conoció la identidad de los periodistas a través de fuentes policiales.

El escrito también cuestiona la versión ofrecida por Alberto González Amador, quien aseguró haber enviado a Rodríguez una fotografía recibida de un vecino del inmueble.

Según el PSOE, esa explicación no ha podido ser corroborada "porque tanto González Amador como el propio Miguel Ángel Rodríguez borraron la conversación de WhatsApp en la que supuestamente se produjo el envío de la imagen". A juicio de la acusación, esa eliminación de mensajes resulta "relevante" y "sospechosa", ya que, de haber acreditado su inocencia, lo lógico habría sido conservarlos.

Además, el recurso recuerda que la Audiencia Provincial ya revocó un primer archivo de la causa en febrero de 2026 y ordenó investigar específicamente cómo llegaron al querellado los datos personales de los periodistas y si existió una transmisión indebida de información obtenida durante una identificación policial.

Sin embargo, denuncia que el juzgado "ha vuelto a cerrar el procedimiento sin esclarecer ese extremo ni tomar declaración a los agentes que participaron en la actuación policial".

En este sentido, el PSOE afirma que varias diligencias de investigación solicitadas por la acusación fueron rechazadas y que el recurso contra esa decisión seguía pendiente cuando se acordó el archivo, lo que, a su juicio, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de armas al cerrar la instrucción sin resolver previamente sobre pruebas que afectan al núcleo de la investigación.

Por todo ello, la formación pide a la Audiencia Provincial que revoque el sobreseimiento, ordene la reapertura de la causa y acuerde la práctica de las diligencias de investigación interesadas para esclarecer si existió una filtración policial de datos reservados y su posterior difusión por parte del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso