PSOE registra 1.325 enmiendas parciales a los Presupuestos de 2026 con el acento puesto en Vivienda, Sanidad y Educación

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado en la Asamblea de Madrid 1.325 enmiendas parciales a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 con el acento puesto en Vivienda, Sanidad y Educación.

Los socialistas han apuntado en un encuentro con periodistas que el millar de enmiendas planteadas conllevaría mover un total de 4.427,9 millones de euros, lo que supone un 13,34% de las Cuentas.

Así, las principales enmiendas se refieren a los capítulos de Vivienda, Transporte e Infraestructuras (1.762,1 millones), Sanidad (917,48) y Educación (720,6), así como en Familia, Juventud y Asuntos Sociales (323,4) o Memoria Democrática y Transparencia (298).

Las solicitudes de modificación presupuestaria en Sanidad se orientan a modificar el actual sistema, que han tachado de "privatizador" y que han argumentado que fomenta el aumento de las listas de espera.

Ante ello, plantean invertir 50 millones de euros en hospitales públicos, que "se retrotraerían de los hospitales de gestión privada, para poner los centros hospitalarios públicos a pleno rendimiento por las tardes", mientras que destinarían 156,3 millones para los 35 centros de salud "prometidos desde hace 20 años". También reclaman 95 millones de euros para que todas las urgencias extrahospitalarias tengan equipos sanitarios completos al tiempo que se refuerza la financiación del Summa 112.

VIVIENDA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

En el capítulo destinado a la Vivienda, las enmiendas socialistas inciden en el objetivo de alcanzar un parque de vivienda pública del 9%, para lo que se propone una inversión de 900 millones, además de 40 millones de euros para ayudas alquiler de 300 euros mensuales. Igualmente, se propone la adhesión al Plan Estatal 2026-2030, que aportaría 1.000 millones de euros extraordinarios a Madrid.

En Educación, entre las medidas urgentes que debería contemplar el presupuesto regional, el PSOE propone incrementar las transferencias a las universidades públicas hasta los 315 millones, 40 millones para nueva contratación de profesorado, 144 millones para la apertura de centros y becas y 3 millones más para la rehabilitación energética de los centros educativos.

Las enmiendas relativas a Servicios Sociales reclaman modificaciones presupuestarias de hasta 323,4 millones de euros para, entre otras cuestiones, incrementar la Renta Mínima de Inserción en 152 millones de euros, destinar 18 millones a la pobreza infantil y 20 millones al complemento de conciliación.

En el capítulo de Presidencia, Justicia y Administración Local se modifican hasta 298 millones en enmiendas destinadas a Transparencia (12,16 millones), Memoria Democrática (1,18 millones) y aumentar considerablemente las partidas destinadas al Programa de Inversión Regional.

También propone el Grupo Socialista que se modifique la política fiscal de la región: bajar el IRPF al 96% de madrileños y "devolver la progresividad al sistema, asi como blindar ingresos para financiar sanidad, educación y vivienda".

La portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha insistido en la importancia de buscar "reforzar la sanidad pública, ampliar la vivienda asequible, garantizar una educación de calidad, sostener a las familias y dignificar la dependencia".

Por su parte, el portavoz de presupuestos en el parlamento regional, Daniel Rubio, ha explicado que el "objetivo es que el Presupuesto vuelva a ser una herramienta para mejorar la vida de la gente y no una herramienta de escaparate, de propaganda y al servicio de intereses minoritarios".