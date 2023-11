PSOE registrará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2024 aunque hay cosas que les "gustan"

La ampliación del horario de centros escolares es una de las principales propuestas del PSOE y Lobato ha celebrado que se den "pasos"



MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid registrará una enmienda a la totalidad al Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid aprobado este martes en Consejo de Gobierno aunque haya cosas que les "gustan".

El portavoz y secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha asegurado que le ha alegrado que figuren "aunque con un presupuesto mínimo" su proyecto para prolongar la apertura de colegios con extraescolares gratuitas o los primeros pasos para construir la Ciudad de la Justicia, en la que se llevan "muchos años perdidos" con un "modelo absolutamente fracasado".

La ampliación del horario de los centros escolares es una de las principales propuestas del PSOE y Lobato ha celebrado que se den "pasos" y está dispuesto a ser "lógico y coherente" con que deban esperar hasta septiembre para ponerlo en marcha.

"Esos dos elementos me parecen interesantes. A partir de ahí, hay cosas que no me gustan", ha proseguido el socialista, quien ha citado que el Presupuesto en Educación crezca "la mitad" que el conjunto de las Cuentas cuando es "absolutamente clave".

También ha criticado que en Sanidad se presupuesto "incluso menos" de lo que se va a gastar en 2023 para 2024. "No tiene ningún sentido que en dos temas claramente estratégicos tengamos un Presupuesto que no apueste de verdad por garantizar esa calidad", ha insistido.

Preguntado por si esas partes del Presupuesto que considera positivas podrían llevarles a no presentar una enmienda a la totalidad, sino enmiendas parciales, ha dicho que "no hay manera".

Ha defendido que hay muchos aspectos en los que esta "no es la línea". "Ahora, yo soy honesto y creo que también es de recibo decir esas dos cuestiones, que es verdad que son puntuales y el importe presupuestario es muy limitado, pero quiero ser honesto y decir dos cosas que me ha parecido bien que hayan escuchado las demandas que teníamos y las hayan incluido", ha concluido.