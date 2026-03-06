PSOE reprocha a Ayuso querer "arrastar" a Madrid "al Eje del Mal" y sus "viajecitos estúpidos que no aportan nada"

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

PSOE de Madrid ha censurado este viernes los "viajecitos estúpidos que no aportan nada" y ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, querer "arrastrar" al "pueblo de Madrid al eje del mal".

Lo ha trasladado su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto institucional de la Comunidad por el Día de la Mujer (8M) y tras conocerse que Ayuso viajará este fin de semana a Estados Unidos en plena crisis diplomática entre España y el país americano tras los ataques a Irán y su respuesta.

"Los madrileños, los españoles, queremos estar con la paz, queremos estar con el equilibrio, queremos estar con la posibilidad de poder pactar, con la posibilidad de poder arreglar los conflictos de una manera diplomática", ha planteado Espinar, quien ha añadido que Ayuso "solo está bien en la guerra" porque le permite "no dar explicaciones de todos los chanchullos que le rodean".

A renglón seguido, la socialista se ha preguntado "quién paga el viaje" que la Comunidad de Madrid ha vinculado con la intención de la presidenta de atraer inversiones a la región.

"Ayuso donde está cómoda es con todas aquellas personas que siempre están en el lado malo de la historia. Lo que ha hecho el Gobierno de España es mandar un buque para defender la frontera oriental de Europa", ha planteado preguntada por el envío del 'Cristóbal Colón' a Chipre.

Según han trasladado fuentes del Gobierno regional a Europa Press, se lleva trabajando "desde hace muchísimo tiempo" en este viaje y se comunicó al Ministerio de Exteriores con antelación, como se hace normalmente con estos desplazamientos. Así, han señalado que la coincidencia del viaje con la ofensiva militar de Estados Unidos en Irán es "casualidad" y que la dirigente madrileña no ha querido cancelarlo.