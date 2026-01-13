PSOE está "satisfecho" por la suspensión del derribo del edificio de Baobab, pero lamenta que sea tras acudir a Fiscalía

Exterior del antiguo restaurante senegalés Baobab en Lavapiés - EUROPA PRESS

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista se muestra "satisfecho" por la suspensión del derribo del edificio del antiguo restaurante senegalés Baobab en Lavapiés, aunque lamenta que el anuncio de produzca después de que el PSOE acudiese a Fiscalía.

Así lo ha trasladado a Europa Press en concejal Antonio Giraldo, quien ha señalado sentirse "muy contento" de que se haya evitado "por el momento" un daño patrimonial "irreparable, irreversible e irremediable".

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la suspensión cautelar de la licencia, lo que supone la suspensión de facto del derribo de dos edificios en la calle Cabestreros, en Lavapiés, entre ellos el del antiguo Baobab, a la espera de que la Comunidad se pronuncie.

Lo ha avanzado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde Usera después de que el Grupo Municipal Socialista haya presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial para intentar frenar el derribo "inminente" de estos edificios y evitar así "un atentado patrimonial".

En este sentido, el edil ha lamentado que el anuncio de la paralización del derribo se produzca cuando han acudido a la Justicia, algo que para Giraldo "no debería ser así".

"Enviamos una carta al delegado en la que no contestó, hemos tenido que acudir a la Fiscalía esta mañana y parece que una vez que se ha hecho todo esto, entonces el Ayuntamiento de Madrid reacciona. Está bien que reaccione, pero no debería ser así. Debería ser de 'Motu proprio', de voluntad de proteger el patrimonio", ha aseverado.

Pese a ello, ha insistido en que desde el PSOE se sienten "satisfechos" y ha señalado que esperan que ahora la Comunidad de Madrid sea "ágil" a la hora de "determinar el valor real" del inmueble, del que muchos profesionales coinciden, según ha subrayado Giraldo, en que es un caserío tradicional del siglo XVII y debe estar protegido "como están otros".

"Hemos ganado un poco de tiempo para evitar un daño irreparable lamentamos que tenga que ser de esta forma pero bueno, en cualquier caso, por el bien de Madrid será bueno siempre y esperemos que la Comunidad de Madrid sea ágil y eficaz en su trabajo", ha concluido Giraldo.