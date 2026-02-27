El PSOE sitúa en el eje de Bravo Murillo una de las diagonales que divide el Madrid "privilegiado" del "abandonado"

La concejala del Grupo Municipal Socialista María Caso - PSOE MADRID

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista María Caso ha situado en el eje de Bravo Murillo, en el distrito de Tetuán, un ejemplo de las diagonales que existen en la capital con las que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida divide el Madrid "privilegiado" del "absolutamente abandonado".

"A un lado, el de las personas trabajadoras, las que madrugan todos los días y se desloman para sacar adelante a este país, personas que además tienen que convivir con la suciedad, con aceras muy estrechas, torretas, ni un solo árbol, más hacinamiento, menos parques y menos plazas", ha enumerado la socialista en un video difundido en redes sociales.

Frente a ello, critica que el Ayuntamiento "premia" las zonas donde viven las rentas más altas "con mejores infraestructuras, zonas verdes, aceras anchas y mayor limpieza".

Dice Caso que el ejemplo de Bravo Murillo "no es una excepción", sino que es "el retrato del Madrid de Almeida". "En el Madrid de Almeida, tu código postal marca tu esperanza de vida, tu itinerario de vida y también la limpieza o la suciedad con la que convives", ha afirmado.

En este sentido, la concejala ha asegurado que este escenario es fruto de las políticas del Partido Popular, que "benefician a un 1%" de los madrileños y que para Caso "no puede salir gratis".

"Desde el PSOE lo tenemos claro, merecemos un Madrid que nos cuide, un Madrid que no nos expulse y un Madrid que vuelva a ser de los madrileños y las madrileñas", ha concluido.