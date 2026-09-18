PSOE-M subraya que la información dada por la Comunidad del ático "no es un expediente" de compra porque "no existe"

Archivo - El secretario general del PSOE-M, Óscar López, durante una jornada del PSOE. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha subrayado este viernes que la información dada por la Comunidad de Madrid sobre el ático de 6,3 millones de euros "no es un expediente" de compra, porque este documento "no existe".

Así lo ha trasladado el partido a los medios de comunicación después de que el portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, compareciera este jueves en el Pleno para dar cuenta de este inmueble y repartiera posteriormente un dossier con más de 200 páginas en los que figuraban, entre otros, un informe de la Abogacía de la Comunidad y de cargos de Patrimonio.

Los socialistas consideran que tras la pasada jornada se ha evidenciado que "no hay expediente de compra" que "no han parado de mentir" y que el ático situado en el Paseo General Martínez Campos era para la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Consideran que ha quedado demostrado que "quería que fuera una residencia para ella y que además del Gobierno regional "también ha mentido" el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien dijo que la compra era "por unas obras" en la Real Casa de Correos.

"Esta es la historia de una mentira. Compraron un ático de lujo para Ayuso, de manera opaca y sin control. Quedan preguntas sin responder y papeles sin entregar al control democrático", han planteado.

En este sentido han cuestionado, entre otros, quién ordenó la compra, quiénes visitaron "el aticazo" antes de la compra, cuándo se informó al Consejo de Administración de Planifica, cuándo fue el asiendo contable registrado y a qué se debe "una compra de un aticazo cuyo contrato de arras es en febrero y se aprobó un presupuesto de la empresa en diciembre por el parlamento regional y no estaba contemplado".

"En definitiva, las incógnitas son: quién impulsó la adquisición, quién definió la necesidad, quién seleccionó el inmueble, quién validó el precio, quién aprobó la inversión. Y todo lleva a Ayuso y su obsesión por vivir en un ático pagado con dinero público", concluyen.