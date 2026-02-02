PSOE ve "un insulto" que Ayuntamiento gaste "el dinero de todos" en la NFL mientras hay equipamientos "abandonados"

Archivo - Players of Miami Dolphins celebrate the victory during the National Football League (NFL) 2025 Madrid Game, match played between Miami Dolphins and Washington Commanders at Bernabeu stadium on November 16, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista María Caso ve todo un "insulto" a los madrileños que el Ayuntamiento se gaste "el dinero de todos" para la National Football League (NFL), evento que volverá a la capital este 2026, mientras que equipamientos municipales y servicios públicos de la ciudad se encuentran "abanadonados".

Así lo ha trasladado la socialista en declaraciones remitidas a los medios, tras el anuncio de que Madrid volverá a acoger un partido de la competición regular estadounidense de fútbol americano después del encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders el pasado año, que contó en aquella ocasión con el patrocinio de 1,5 millones de euros del Ayuntamiento.

"Es una vergüenza porque tenemos en el día de hoy centros deportivos cerrados por la falta de inversión, por deficiencias graves y también en el día de hoy tenemos a niños y a niñas, a miles de ellos en nuestra ciudad, que están dando clase sin calefacción en pleno invierno", ha criticado Caso.

En este sentido, cree que el de Madrid es un "Ayuntamiento inoperativo" que "deja de lado y abandona" los servicios públicos y decide gastarse "presupuesto" en el "espectáculo" y en "fotos millonarias" en las que "solo aparece el alcalde".

"Solo les mueve ese espectáculo, hacer de la ciudad de Madrid una ciudad del espectáculo, pero una ciudad en la que cada vez es más difícil vivir y en la que los servicios públicos que dependen del Ayuntamiento de Madrid están absolutamente abandonados", ha concluido la edil socialista.