PSOE ve "marketing y poca gestión" en la Estrategia del Sur de Almeida y exige plazos, presupuesto y "soluciones ya"

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha criticado la nueva Estrategia del Sur presentada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al considerar que se trata de "mucho marketing y poca gestión" y no incorpora "soluciones" para los distritos del sureste.

Así lo ha señalado Maroto en declaraciones remitidas a la prensa después de la presentación del plan para el sur de Madrid, que tres los pivota sobre tres ejes: urbanismo y vivienda; oportunidades y empleo, y calidad de vida. Sobre vivienda, Almeida ha destacado que será el eje clave de la Estrategia del Sur, con la previsión de construir 200.000 viviendas, cerca del 40% del volumen total previsto en la región para los próximos años.

La socialista ha asegurado que lo anunciado por el regidor es "un refrito de planes y proyectos que ya existían", como el Plan Sures, "reempaquetado para hacer propaganda". "Hemos visto hasta tres vídeos promocionales y un acto claramente electoral pagado por todos los madrileños", ha afirmado.

La portavoz del PSOE ha recordado que los distritos del sur "llevan años siendo los grandes olvidados de este equipo de Gobierno" y ha criticado que el alcalde presente ahora iniciativas como si "no fuera responsable de su abandono". "Habla del sur como si fuera otra ciudad, como si el PP no llevara gobernando más de 30 años en estos distritos", ha señalado.

Maroto ha subrayado además que, aunque Almeida hable de oportunidades y nuevas viviendas, "la realidad es que hoy los madrileños ya no pueden vivir en Madrid porque las políticas de Almeida los expulsan de sus casas".

En este sentido, ha reclamado una estrategia "con plazos, con presupuesto y con compromisos reales", frente a lo que ha definido como "un sumatorio de equipamientos y un listado de inversiones".

"Déjese de propaganda y de publicidad y póngase a trabajar en serio", ha lanzado al primer edil. Asimismo, le ha instado a actuar de forma inmediata en el denominado 'scalextric' de Vallecas. "El futuro no es el sur. El sur es el presente y merece soluciones ya", ha zanjado.