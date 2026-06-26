Puente convocará una Sectorial de Transportes y la Comunidad subraya que se ha visto "obligado" por los tribunales

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible convocará próximamente la Conferencia Sectorial de Transportes, que lleva sin reunirse desde julio de 2022, una cita que para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llega tras verse "obligado" por los tribunales, tras la admisión del recurso presentado por el Ejecutivo regional ante la Audiencia Nacional.

Fuentes del departamento que dirige Óscar Puente han indicado a Europa Press que, aunque todavía no hay fecha exacta para la reunión, la intención del Ministerio es convocar la Sectorial para finales del mes de julio.

Una reunión que para el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, se convocará de forma "obligada al final por los propios tribunales", tras haber admitido a trámite la Audiencia Nacional el recurso presentado por la Comunidad de Madrid.

En declaraciones en la sede de la Consejería, Rodrigo ha apuntado que la Comunidad no tiene constancia por parte del Ministerio de la convocatoria de este órgano y, "como siempre", se ha enterado por los medios de comunicación. "Este ministro lleva cuatro años sin convocar la Conferencia Sectorial, sin escuchar a las Comunidades Autónomas y sin escuchar las demandas y reivindicaciones que tienen en este caso los diferentes gobiernos regionales, especialmente la Comunidad de Madrid", ha criticado.

En cualquier caso, ha apuntado que una vez que se convoque, el Gobierno regional acudirá a la misma para reclamar "máxima transparencia en cuanto a las inversiones que se están haciendo en la Comunidad de Madrid, si es que se están haciendo inversiones" y no solo sobre el "desastre" del Plan de Inversiones en Cercanías sino también sobre actuaciones en las carreteras de titularidad estatal que pasan por la región.

Otro aspecto sobre el que reclamará información es sobre qué inversiones "realmente" se están realizando en el sistema ferroviario de Media Distancia y Alta Velocidad en Atocha y en Chamartín o sobre cuándo va a llegar la Alta Velocidad al aeropuerto de Barajas.

"Nosotros no hemos tenido conocimiento de esta información y desde luego creo que tenemos que intentar por todos los medios que haya una comunicación particularmente con este ministerio después de que llevamos cuatro años sin tener ningún tipo de comunicación", ha indicado Rodrigo, que ha recordado que ha enviado "infinidad de cartas" al Ministerio sin haber obtenido respuesta.

Así, ha remarcado que el Ministerio "tiene totalmente abandonados a los ciudadanos madrileños, a los que no se les está tratando como se merecen y que, desde luego, no se están haciendo las aportaciones que se deberían hacer". Al hilo, ha recordado que el Consorcio Regional de Transportes recibe una financiación anual de 126 millones "desde hace 14 años", mientras que otras comunidades "como Cataluña, curiosamente, se le ha ido incrementando esta partida presupuestaria en distintas ocasiones".

Finalmente, ha remarcado que la Comunidad lo único que ha tenido por parte de Óscar Puente "son ataques, y desde luego malas formas y nada de transparencia, a través de las redes de comunicación, que es a lo que se dedica".