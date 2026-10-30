El puente de Todos los Santos arranca con retenciones en casi todas las salidas de la capital y accidentes en A-1 y A-42

Archivo - Archivo.- Decenas de vehículos durante una operación salida - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El puente de Todos los Santos ha arrancado este viernes con retenciones en casi todas las salidas de Madrid por autovía, a las que se suman dos accidentes en la A-1 y la A-42 (autovía de Toledo), que dificultan aún más el tráfico.

Con datos de las 15 horas, momento en el que se pone en marcha la operación especial de tráfico, había retenciones y complicaciones en las salidas de la capital por todas las autovías, excepto la A-6, así como en la M-607 (carretera de Colmenar), y en las vías de circunvalación de la capital M-40 y M-50.

Debido a accidentes de tráfico, había más de cinco kilómetros de retenciones en la A-1 en sentido salida a la altura del Circuito del Jarama y complicaciones en la A-42, en ambos sentidos, en la zona de Casarrubuelos, han indicado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

También había retenciones en las salidas por la A-2, en Torrejón de Ardoz; en la A-3, en Rivas-Vaciamadrid; en la A-4, en Pinto; y en la A-5, en Arroyomolinos. Las dificultades circulatorias afectaban igualmente a la M-607, a la altura de Tres Cantos.

Las vías de circunvalación de Madrid también presentaban una circulación más intensa de la habitual. Así, había complicaciones en la M-40 en Coslada, Vicálvaro y Villaverde, por un lado, y en Montercarmelo y Pozuelo, en sentido A-5. En el caso de la M-50, la congestión circulatoria se concentraba a la altura de Boadilla del Monte, en ambas direcciones.

La Dirección General de Tráfico prevé 1.127.000 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras estatales de la Comunidad con motivo del puente de Todos los Santos, según han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Pere Navarro.

Tráfico pondrá en marcha una operación especial con motivo de la festividad de Todos los Santos que arrancará a las 15.00 horas de este viernes y finalizará la medianoche del día 2 en la región, donde se ha trasladado al lunes la festividad del 1 de noviembre.

En total, la DGT prevé 5.340.000 desplazamientos en toda España, a los que se sumarán numerosos trayectos cortos, especialmente los motivados por las tradicionales visitas a los cementerios de poblaciones de toda España, con motivo de la festividad de Todos los Santos.