Puente ve "mano de santo" el requerimiento para que Comunidad pague la deuda a Renfe y muestra "quién dice la verdad"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha subrayado este jueves que el requerimiento judicial de Renfe ha sido "mano de santo" para que la Comunidad de Madrid reconozca la deuda de 47 millones de euros a Renfe y muestra además "quién dice la verdad".

"Mano de Santo. La Comunidad de Madrid ha pagado. Es lo que se hace cuando sostienes que alguien te debe algo", ha señalado el titular de Transportes en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X'.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, subrayó este miércoles que la Comunidad ha pagado "en plazo" las facturas por valor de 47 millones de euros que Renfe Viajeros reclamaba al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) por las compensaciones previstas en el convenio que regula la utilización de los títulos del Abono Transporte en los servicios de Cercanías Madrid.

En concreto, el requerimiento de Renfe aludía a las facturas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 por importes de 15.259.698,20 euros, 11.944.045,44 euros y 19.810.078,89 euros, además de las facturas por la comisión acordada por la recarga de dichos abonos en las instalaciones gestionadas por la compañía.

Un pago que, según ha recalcado este jueves el ministro, "pone las cosas en su sitio sobre quién dice la verdad", después de que el Gobierno regional "no solo negaba deber nada" sino que defendía que era el Ministerio el que adeudaba dinero a la Administración regional.

En respuesta al ministro, el portavoz del Gobierno ha censurado lo que ha calificado de "bulo" del ministro. "Óscar Puente lo tiene todo: ministro faltón, mentiroso y moroso, que no debería seguir un minuto más al frente de un ministerio", ha escrito en la misma red social.

En este sentido, el consejero madrileño ha defendido que Renfe "no podía reclamar nada" porque el Consorcio Regional de Transportes "le ha pagado en los plazos convenidos" y "a pesar de la deuda de 250 millones" del propio Ministerio con el CRTM.

Alude así García Martín a los 250 millones de euros que la Comunidad sostiene que adeuda el Ministerio al CRTM por la aportación nominativa que hace anualmente, 126,8 millones de euros, y otros 126 millones de euros correspondientes a las ayudas al transporte durante el segundo semestre de este año.