La Puerta del Sol acogerá el martes un homenaje para ofrecer apoyo a Venezuela tras la catástrofe

Archivo - La diáspora venezolana en la Puerta del Sol, a 18 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid prepara para el martes un homenaje al pueblo de Venezuela tras la catástrofe del doble terremoto del pasado 24 de junio que ha dejado cerca de 2.300 muertes y más de 11.000 heridos, que se celebrará en la Puerta del Sol a las 19 horas.

Desde el Gobierno regional han animado a todos a participar para ofrecer su apoyo durante estos momentos de duelo, así como transmitir agradecimiento a los rescatistas y voluntarios y un mensaje de solidaridad y esperanza.

Previamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá un encuentro con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, para analizar la situación y las acciones coordinadas que está llevando a cabo el Gobierno regional desde el inicio de la emergencia.

Ayuso aseguró esta semana estar "consternada" por la situación de Venezuela tras los dos terremotos y reiteró que el Gobierno regional estará a su lado "para lo que haga falta".

La Comunidad informó de que siete sanitarios del Servicio de Urgencias Médicas (Summa 112) partieron este miércoles hacia Venezuela para colaborar en las urgencias de salud tras los fuertes terremotos de la semana pasada.

El equipo está compuesto por dos médicos, dos enfermeras y tres Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES), que se sumarán a otros profesionales de distintas comunidades autónomas como parte del equipo START de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Estos siete profesionales se unieron a los seis que ya están trabajando desde el viernes en Venezuela como Equipo de Intervención Sanitaria (EIS) del Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM).