Queen Tribute, La Cenicienta o el Concierto de Año Nuevo, citas del Festival de Navidad del Auditorio de San Lorenzo

Publicado 21/12/2019 8:09:50 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial de la Comunidad de Madrid acoge una nueva edición del Festival de Navidad que, del 21 al 29 de diciembre de 2019, ofrece una variada selección de espectáculos para disfrutar en familia, ha informado el Gobierno regional en una nota de prensa.

Queen Tribute de Break Free, La Cenicienta del National Classical Ballet, Mamma África de Amores Grup de Percussió, el Gran Concierto de Año Nuevo de la Strauss Festival Orchestra y Ballet y el Coro, Orquesta y Ballet del Ejército Ruso de San Petersburgo son los cinco protagonistas de una cita imprescindible en estas fechas navideñas.

El festival se inaugura hoy sábado con Queen Tribute, un concierto de Break Free para homenajear a una de las bandas más potentes de la historia del rock. Desde hace años, Break Free reinterpreta las canciones de ópera rock, los himnos universales y las poderosas baladas que situaron al conjunto liderado por Freddie Mercury en lo más alto de listas de éxitos.

En este espectáculo interpretarán 'We Are the Champions', 'I Want to Break Free', 'We Will Rock You', 'Bohemian Rhapsody', 'Don't Stop Me Now' o 'Somebody to Love', temas que sonaban en los macrofestivales y estadios de fútbol en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado.

Considerada una de las mejores bandas tributo de Europa, Break Free se ha ganado el aplauso de la crítica y el público con espectáculos potentes, fieles al espíritu de Queen. Sus espectáculos incluyen música, coreografía y efectos visuales, inspirándose en los legendarios conciertos y giras del famoso grupo como The Magic Tour, Live Aid o Live at Wembley.

El 26 de diciembre la danza inunda el Teatro Auditorio con La Cenicienta, un ballet de Serguéi Prokófiev, inspirado en uno de los cuentos de los hermanos Grimm. Interpretado por el National Classical Ballet, este montaje dirigido a público infantil a través de una coreografía creativa y una historia repleta de ternura e imaginación.

Un relato en el que Cenicienta es guiada por su hada madrina para alcanzar la felicidad y encontrar a su amor soñado, a pesar de las penurias que le hacen pasar su malvada madrasta y sus egoístas hermanastras.

GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO

Como cita habitual, el 27 de diciembre tendrá lugar el Gran Concierto de Año Nuevo de la Strauss Festival Orchestra y Ballet. El programa, inspirado en el tradicional encuentro musical que cada año se celebra en Viena, incluye los títulos como 'Napoleón', 'Fiesta de las flores', 'El vals del emperador' o 'Champagne'. No faltará el más célebre de todos, 'El Bello Danubio azul', ni la marcha 'Radetzky' que, acompasada por las palmas de los espectadores, suele cerrar la velada.

El concierto es uno de los eventos más esperados de la temporada musical, por el extraordinario clima festivo que lo envuelve y por la enorme participación de un público que, año tras año, llena la sala y agota las entradas, han señalado.

Los ritmos africanos darán un toque original al Festival de Navidad en el espectáculo infantil Mamma África que Amores Grup de Percussió interpretará el 28 de diciembre. Durante los 50 minutos que dura la actuación, los artistas mostrarán al público más de 40 instrumentos de percusión y se pedirá su participación activa en una función que en la que sonará música tradicional africana, con códigos y timbres reconocibles, además de otros sonidos y ritmos africanos que han influido en las músicas más populares, la clásica y la más contemporánea, como son las composiciones de S. Reich, E. Séjourné o Jesús Salvador 'Chapí', entre otros.

Los textos y audiovisuales del espectáculo están inspirados en libros como Wangari y Los árboles de la Paz (basado en la Premio Nobel de la Paz en 2004) y Mis cuentos africanos (Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz en 1993).

Con esta base, el montaje relata la historia de Lola después de volver de su viaje por África. Una aventura en la que aprende valores como sostenibilidad, compromiso, cooperación, resilencia, sororidad y otros valores que le han servido para desvelar el verdadero significado de la palabra SIYAHAMBA.

CORO, ORQUESTA Y BALLET DEL EJÉRCITO RUSO

El broche de oro del Festival de Navidad lo pondrá el 29 de diciembre el Coro, Orquesta y Ballet del Ejército Ruso de San Petersburgo. Conocido como el 'ejército de la paz' (porque emplean sus voces en vez de armas), el conjunto de música y danza presenta un espectáculo en el que más de 100 artistas surcan el escenario para sumir al espectador en un mundo cromático, enérgico e irrepetible.

Su actuación, de la que ya han disfrutado más de 30 millones de espectadores, reúne a artistas singulares que interpretan canciones populares rusas acompañadas de espectaculares coreografías y deslumbrantes vestuarios.

Creado el 1928 para levantar la moral de las tropas, el Coro, Orquesta y Ballet del Ejército Ruso de San Petersburgo ha protagonizado momentos populares en Internet, como hace tres años, cuando el solista Vladislav Golikov sorprendió a los usuarios de redes sociales con la interpretación de una jota aragonesa que alcanzó miles de reproducciones en Youtube.

En 1994 también hicieron otra aparición estelar en la entrega de premios de la MTV, donde presentaron el clásico 'Sweet Home Alabama' con la banda Leningrad Cowboys.

Avalados por el éxito de sus giras internacionales, el conjunto se ha convertido en una auténtica embajada artística de su país. En esta ocasión llegan a España con algunas de las voces más destacadas de Rusia, como lo tenores Kalashnikov, Kolenkov, Tsymbal y Adzihindzhal o los barítonos Stepanov y Solovyev.

En el repertorio de estos cantantes destacan arias de óperas clásicas como 'El Trovador y Rigoletto' de G. Verdi o 'La Bohéme de Puccini' y, obviamente, adquieren toda su fuerza expresiva con el cancionero tradicional eslavo. Varios de ellos han sido nominados para el preciado galardón de 'Artista del pueblo de la Federación Rusa'.