Radio Televisión Madrid verá incrementado su presupuesto en un 5,3% y el del Canal de Isabel II subirá un 0,7%

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inversión en Radio Televisión Madrid de la Comunidad de Madrid para 2026 subirá un 5,3% respecto a la del presente año hasta alcanzar los 99 millones, mientras que la del Grupo Canal Isabel II aumentará un 0,7% hasta los 1.225 millones de euros.

Así se recoge en el Proyecto de Presupuestos Regionales al que ha dado luz verde el Consejo de Gobierno este miércoles, y que han presentado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert.

En concreto, la consejera ha subrayado que para la Comunidad el Canal de Isabel II es "la joya de la corona" para seguir consolidando "la mejor agua del mundo" y que "no se pierde ni un solo litro".

Tanto las inversiones en Radio Televisión Madrid como en el Canal se recogen en el apartado del Sector Público de las cuentas. Concretamente, el presupuesto del gasto no financiero para 2025 alcanza la cifra de 4.236 millones de euros, un 1,44% menos.

En concreto, el Grupo Canal de Isabel II contará con un programa de inversiones por importe de 369,5 millones de euros, un 12,3% mayor que en el año anterior.

También destaca la actividad investigadora de las Fundaciones, entre las que sobresalen las Fundaciones de Investigación Biomédica con 195 millones de euros y las Fundaciones IMDEA (entre las que se incluye Madrimasd) que alcanzan los 85 millones de euros, así como la Fundación para la Energía con 191 millones de euros de presupuesto global.