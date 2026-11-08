De sus raíces góticas a su fachada clasicista: los 110 años de historia que dieron forma a la Catedral de la Almudena

Archivo - Fachada de la Catedral de la Almudena de Madrid durante el estado de alarma decretado por el coronavirus, en Madrid (España), a 16 de marzo de 2020. - Joaquin Corchero / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de la Almudena ha recorrido más de un siglo de historia hasta convertirse en uno de los edificios más emblemáticos de Madrid, un templo que reúne tres estilos arquitectónicos y cuya evolución recupera la revista municipal 'eme21mag' coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital, este lunes 9 de noviembre.

Según la tradición, fue ese día del año 1085 cuando apareció una imagen de la Virgen oculta en la antigua muralla de Madrid, donde habría permanecido escondida durante la ocupación musulmana.

Bajo el título 'La semilla gótica de la Almudena', la publicación dedica una doble página ilustrada por Raúl Arias a recorrer la historia del templo, desde el proyecto original del arquitecto Francisco de Cubas hasta su imagen actual, resultado de las reformas emprendidas durante el siglo XX.

Para ello, la ilustración utiliza elementos vegetales para representar las distintas etapas de construcción. Así, los pináculos del primer diseño aparecen como brotes, los arcos apuntados como nervaduras y las capillas radiales como raíces, mientras que la catedral definitiva se muestra rodeada de flores, con sus torres convertidas en tallos florales y la cúpula como elemento central de la composición.

Una nueva mirada a un edificio cuya primera piedra colocó Alfonso XII en 1883 y que no sería consagrado hasta 1993 por el papa Juan Pablo II, después de 110 años de obras y de la participación de varias generaciones de arquitectos.

DE ALFONSO XII A UNA GRAN CATEDRAL NEOGÓTICA

La historia de la Catedral de la Almudena se remonta a 1868, cuando el derribo de la antigua iglesia de Santa María la Mayor, donde se veneraba a la patrona madrileña, dio paso a la iniciativa de construir un nuevo templo dedicado a la Virgen.

El proyecto contó con el respaldo de la Casa Real y recibió un impulso decisivo de Alfonso XII tras el fallecimiento de su esposa, María de las Mercedes, en 1878. El monarca colocó la primera piedra el 4 de abril de 1883 en unos terrenos próximos al Palacio Real.

El arquitecto Francisco de Cubas, marqués de Cubas, fue el encargado de diseñar el edificio, concebido inicialmente como una iglesia que acabaría adquiriendo mayores dimensiones tras la creación de la diócesis de Madrid-Alcalá en 1885 por el papa León XIII.

A partir de entonces, el arquitecto proyectó una gran catedral neogótica inspirada en los templos medievales europeos, especialmente en los de Reims, Chartres y León, con elevados pináculos, rosetones y arcos apuntados.

De aquel primer diseño, que aspiraba a rivalizar en grandeza con la Catedral de Toledo, se conserva una maqueta en el Museo de la Catedral que permite conocer cómo se imaginó originalmente el templo madrileño. Francisco de Cubas falleció en 1899 sin ver concluido el edificio.

UNA NUEVA IMAGEN FRENTE AL PALACIO REAL

La transformación definitiva llegó en 1944, cuando se convocó un concurso nacional para adaptar el proyecto a su entorno monumental. Los arquitectos Fernando Chueca Goitia y Carlos Sidro de la Puerta resultaron ganadores con una propuesta que apostaba por una imagen exterior clasicista, más acorde con la arquitectura del Palacio Real.

El nuevo diseño rebajó la altura prevista para el edificio y mantuvo el carácter neogótico de su interior. De este modo, la Catedral de la Almudena terminó combinando tres estilos: el neorrománico de su cripta, el neogótico de su interior y el clasicismo de sus fachadas.

Las obras se retomaron en 1950 y continuaron durante las siguientes décadas, hasta recibir un nuevo impulso en 1984 de la mano del cardenal Ángel Suquía, con la colaboración de instituciones madrileñas y aportaciones particulares.

Finalmente, el 15 de junio de 1993, el papa Juan Pablo II consagró el templo, poniendo fin a más de un siglo de construcción y dando a Madrid su actual catedral.