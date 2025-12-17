Ramoncín pide el desmantelamiento del Scalextric de Vallecas y Almeida le contesta que "la M-30 no es desmontable"

Archivo - Varias personas se manifiestan para pedir que se elimine ya el paso elevado de la M-30 - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El músico Ramoncín, hijo adoptivo de Vallecas desde 1978, ha pedido el desmantelamiento del Scalextric de Vallecas, una petición que ve inviable el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, porque "la M-30 no es desmontable" y porque por ese punto circulan unos 200.000 vehículos diarios que, de tirar el puente, pasarían por las calles del barrio.

Ramoncín y Almeida han participado en el acto con el que el Ayuntamiento conmemora el 75 aniversario de la adhesión del pueblo de Vallecas a Madrid. En él, el cantante ha reivindicado el carácter "peleón" de Vallecas y prueba de él es que le ha pedido al alcalde que tire el Scalextric "ya", aunque sabe que "es muy complicado porque pasa por ahí la M-30". "Pues que pase por algún otro sitio o que pase por debajo, que se mueva un semáforo como hay en en la zona del norte y no pasa absolutamente nada. Eso sería estupendo", ha defendido el músico.

En todo caso, Ramoncín ha hecho un alegato por Vallecas, de la que dice que "socialmente no es que haya cambiado demasiado porque hay una gran parte de la inmigración que aquí convive y generalmente bastante bien aunque, como en todos los lugares, pasan cosas que no gustan".

"Pero hay algo en lo que no ha cambiado, hay una esencia en la en la lucha, en ser de aquí, en ser del Rayo", ha apuntado el músico, que ha hecho un canto por "este puerto marinero, el Valle del Kas".

UN PROYECTO PARA LA ZONA QUE PRESENTARÁN "PRONTO"

Almeida ha contestado a Ramoncín, de quien ha destacado que "encarna perfectamente el espíritu de lo que es Vallecas, ese espíritu reivindicativo y de lucha, que el de Vallecas "no es un Scalextrix, es la M-30, y por ese punto de la M-30 todos los días circulan más de 200.000 coches".

"Y la pregunta que yo le hago a los partidos políticos, en este caso de izquierdas, que lo reivindican es qué hacemos con la M30 en ese punto, cuál es la solución que ellos plantean, porque es muy difícil una solución", ha alegado.

Desde el equipo de Gobierno están trabajando "es un proyecto que permita la regeneración de todo el entorno de ese punto, que permita mejorar las condiciones de acceso de espacio público". "Lo están trabajando entre la Junta de Puente de Vallecas, junto con el área de Obras y esperamos poder presentarlo pronto", ha anunciado el primer edil.

"A los vecinos de Puente de Vallecas no les podemos decir que la M-30 es desmontable y que si desmontamos ese punto de la M-30 los 200.000 vehículos circularían por las calles de Puente de Vallecas. Sería mucho más difícil para los vecinos de Puente vivir en sus calles con esos 200.000 vehículos", ha expuesto.