Reabre tras dos años la oficina de gestión de la Tarjeta Transporte Público en la estación de Atocha

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La oficina de gestión de la Tarjeta Transporte Público en la estación de Atocha ha reabierto al público este lunes tras dos años de cierre por las obras de remodelación de la Línea 11 de Metro.

La oficina se encuentra de manera provisional en el vestíbulo de Metro (entrada por el Paseo Infanta Isabel), hasta que concluyan las obras de la línea 11, momento en el cual se abrirá en su ubicación definitiva, ha informado el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Esta oficina tiene un horario de lunes a viernes de 7 a 22 horas y los sábados y domingos de 10 a 22 horas y en ella se pueden realizar todas las gestiones habituales de la Tarjeta Transporte Público, adquisición de nuevas tarjetas con cita previa, resolución de incidencias, petición de información, entre otras.