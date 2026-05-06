La Real Casa de Correos se convertirá en Centro Internacional de Prensa durante la visita del Papa

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, será el Centro Internacional de Prensa durante la visita del Papa León XIV a España, del 6 al 12 de junio.

"El comité organizador ha aceptado la propuesta de la Comunidad de Madrid, el ofrecimiento que hicimos para que la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, centro neurálgico de la Comunidad de Madrid, perfectamente conectada por transportes públicos, se pueda convertir en ese Centro Internacional de Prensa", ha dado a conocer el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, acogerá a todos los periodistas internacionales y nacionales durante toda la duración del viaje apostólico de León XIV a España, que estará hasta el 8 de junio en la capital.

Este centro de prensa estará abierto las 24 horas, estará preparado para albergar a más de 2.000 periodistas y contará con una superficie disponible superior a los 1.000 metros cuadrados.

Se podrán utilizar los patios de la Real Casa de Correos, también el patio de la Real Casa de Postas, se instalarán plataformas exteriores para poder hacer directos de televisión, cabinas de radio y set de televisión también en el interior de la Real Casa de Correos, además de espacio para periodistas gráficos, zonas de descanso y todos los medios técnicos que sean necesarios.