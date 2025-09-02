La Real Casa de Correos estrena nueva cara: se restauran el suelo original y los arcos de piedras de los patios

Archivo - Trabajo de limpieza en el patio de la Real Casa de Correos - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha restaurado los suelos de cerámica originales y los arcos de piedra de los patios de la Real Casa de Correos, que cumple este año el 40º aniversario como sede del Gobierno regional, para preservar el patrimonio histórico de este emblemático edificio.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado que estos trabajos, que se han realizado en el mes de agosto, contribuyen a que "la casa de todos los madrileños siga siendo un referente del patrimonio arquitectónico de Madrid y de España para todos los ciudadanos y las personas que nos visitan".

En el caso del suelo cerámico, las obras han consistido en decapar el barniz para recuperar la superficie de ladrillo original con un producto especial que reblandece el material para poder retirarlo con una espátula. Posteriormente se ha limpiado y aclarado con agua a baja presión para eliminar las impurezas, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

En los suelos de material calizo, se han rellenado los huecos y fisuras causados por el paso del tiempo, aplicando mortero para luego pigmentarlos e igualar el color al resto de la pieza reparada, finalizando con un pulido para unificar la superficie.

Para los arcos se ha procedido a una limpieza de las columnas, eliminando restos de fin de obra, eflorescencias, cemento, yeso, silicona y adhesivos. Este proceso se ha completado manualmente con cepillo de cerdas naturales y producto desincrustante, aclarándolo con agua a muy baja presión. En las zonas con gran oxidación se han eliminado las impurezas adheridas con maquinaria de agua a una temperatura entre 10º y 90º y productos ecológicos y biodegradables.

RESTAURACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL

También en agosto han comenzado los trabajos de remodelación de la fachada principal de la Real Casa de Correos, que se centrarán en la revisión de los elementos ornamentales que la decoran, la reparación del faldón de la cubierta interior y la renovación del tejado de la exterior.

Las obras tienen un plazo previsto de duración de cuatro meses, y estarán finalizadas antes de que comience la Navidad. En todo este tiempo lucirá en su lugar una lona con la imagen de la sede del Ejecutivo autonómico, que se instalará en la segunda quincena de este mes de septiembre y dejará visible la torre del reloj.