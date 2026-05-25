La Real Casa de Correos recibirá a 2.100 periodistas por el Papa y Real Casa de Postas será zona de descanso y apoyo

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el encuentro informativo con los medios de comunicación celebrado en la Biblioteca de la Real Casa de Correos, a 25 de mayo de 2026 - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, ya se prepara para recibir a unos 2.100 periodistas nacionales e internacionales con motivo de la visita del Papa León XIV, del 6 al 9 de junio, mientras que la Real Casa de Postas se habilitará como zona de descanso y apoyo para periodistas y equipos técnicos.

"Más allá de esa ilusión, nos va a permitir que Madrid vuelva a ser un escaparate al mundo poder mostrar las fortalezas de la región, que está acostumbrada a organizar grandes eventos multitudinarios", ha destacado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha estimado un retorno económico "muy importante" de 100 millones de euros.

Así, la sede del Ejecutivo autonómico será durante estos días el Centro Internacional de Prensa, un espacio de más de 3.600 metros cuadrados que permanecerá operativo las 24 horas del día, comunicado por transporte público --estaciones de Sol, Callao y Opera de Metro de Madrid-- y con puesto de asistencia sanitaria. Desde aquí, se podrán seguir todos los actos relacionados con la visita de Su Santidad y se centralizará la actividad informativa de los medios desplazados a Madrid.

Para ello, 80 trabajadores ya están adecuando las instalaciones. Los dos patios interiores de la Real Casa de Correos albergarán espacios específicos destinados a ruedas de prensa, entrevistas y áreas de trabajo para televisiones, radios y medios escritos y digitales.

MÁS DE 40 PANTALLAS

Además, la Real Casa de Postas se habilitará como zona de descanso y apoyo para periodistas y equipos técnicos, y en la Puerta del Sol se instalará una plataforma para retransmisiones en directo de las televisiones acreditadas. El Centro Internacional de Prensa contará con más de 700 puestos de trabajo, distribuidos en distintas zonas del edificio y más de 40 pantallas y paneles LED.

Todo este despliegue técnico estará supervisado por un equipo de 15 profesionales encargados de garantizar en todo momento la seguridad digital mediante sistemas de monitorización continua y protección de las telecomunicaciones. El operativo velará por la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y de los servicios tecnológicos durante el desarrollo del evento.

Por otra parte, los periodistas e informadores acreditados recibirán un 'Welcome Pack' que incluirá una tarjeta de conectividad, botellas de agua y descuentos en restaurantes próximos a la Puerta del Sol, que han diseñado menús específicos con motivo de esta visita. La mayoría de los establecimientos adheridos cuentan, además, con carácter centenario.

MENÚS ESPECIALES Y UN DULCE CONMEMORATIVO

Por otra parte, la Comunidad colaborará con el sector hostelero para ofrecer menús especiales dirigidos a los periodistas acreditados que desarrollarán su labor en el Centro Internacional de Prensa. Para ello, se ha alcanzado un acuerdo con 54 establecimientos próximos a la Puerta del Sol --12 de ellos centenarios-- que ofrecerán descuentos a estos profesionales durante la visita oficial.

Además, la Asociación de Pasteleros Artesanos de Madrid elaborará un dulce conmemorativo con motivo de esta visita histórica. Asimismo, y en colaboración con la emblemática pastelería La Mallorquina, se habilitará en la Real Casa de Postas un espacio con una selección de sus productos para los medios de comunicación acreditados, ubicado en la zona de descanso destinada a los profesionales.

En esta misma línea, la pastelería Viena Capellanes, en colaboración con el programa Pueblos con Vida de la Comunidad de Madrid, acercará a los medios internacionales una muestra de 15 dulces tradicionales procedentes de distintos municipios de la región.

Entre ellos figuran las rosquillas de San Isidro, las bizcotelas de San Lorenzo de El Escorial, las costradas de Alcalá de Henares, las palmeritas de Morata de Tajuña, los Francisquitos de Guadarrama y los Feos de Valdemoro, entre otras referencias históricas de la repostería madrileña.

SEDES INSTITUCIONALES ENGALANADAS

Con el lema 'Madrid, comunidad', la imagen institucional del Ejecutivo autonómico para dar la bienvenida al Papa León está inspirada en la "fuerza de las familias y de los niños como futuro de la sociedad, desde un kilómetro cero en una región dinámica, abierta, generosa y solidaria".

En este sentido, todas las sedes institucionales de la Comunidad de Madrid se engalanarán con lonas con la imagen. Asimismo, la fachada de la Real Casa de Correos se iluminará con los colores de la bandera del Estado Vaticano, amarillo y blanco, desde el 6 de junio y durante los tres días de estancia del Santo Padre en la región.

Asimismo, la Comunidad ha puesto a disposición de la organización distintos espacios para la celebración de encuentros multitudinarios durante la visita oficial. Entre ellos figura el Movistar Arena, donde está previsto un acto con representantes de la sociedad civil vinculados a ámbitos como la educación, la ciencia, la cultura, el empleo y la sanidad. Por su parte, Ifema Madrid acogerá el encuentro del Papa con los voluntarios que participarán en la organización de esta visita.