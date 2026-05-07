Rechazada la ley del PSOE para hacer permanente la protección de las viviendas públicas

Archivo - Pleno en la Asamblea de Madrid, a 3 de abril de 2025, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid debate la iniciativa legislativa popular registrada por diez alcaldes del PSOE, que en algunos casos gobiernan junto a Más Madrid, para que se permit - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves la toma en consideración de la Proposición de Ley registrada por el PSOE que buscaba que la protección de viviendas publicas no caducara.

El texto planteaba la protección pública permanente, que excluya la descalificación, de todos los suelos calificados por el planeamiento urbanístico para la construcción de viviendas protegidas o con cualquier tipo de protección pública promovidas en la Comunidad de Madrid, todas las viviendas que hayan sido calificadas o cuenten con algún tipo de protección pública en la región.

Además, también se proponía prohibir la transmisión de viviendas con protección pública, sea cual fuere el precio máximo de adjudicación o venta al que se sujeten, a un precio superior al de referencia establecido legalmente.

Para defender la iniciativa ha intervenido la socialista Cristina González, quien ha insistido en la "emergencia habitacional" en la región y ha pedido con urgencia un cambio del actual modelo que se ha "demostrado ser injusto e ineficaz".

"Un modelo que convierte la vivienda protegida en un negocio privado después de haber sido financiada con recursos públicos", ha planteado la socialista, quien cree que era necesaria una ley como la presentada para proteger el derecho a la vivienda, combatir la especulación inmobiliaria e impedir que el esfuerzo público " termine beneficiando a intereses privados".

A continuación, el parlamentario de Más Madrid Jorge Moruno ha reprochado al PP de "jactarse" del modelo "de éxito" de la región cuando la Comunidad es la autonomía "con mayor esfuerzo inquilino que tienen que hacer los inquilinos para poder pagar la renta, donde el precio de compra es más alto, donde el precio del alquiler es más alto, donde más años de su vida, de su renta, tiene que destinar un hogar típico para poder comprarse una vivienda".

"Y hay que regular los precios y hay que desincentivar la demanda especulativa para favorecer a la gente que compra y alquila para vivir de quienes compran y alquilan para especular. Hay que hacer todo al mismo tiempo y por todos los medios", ha reclamado el parlamentario.

En cambio la diputada de Vox Beatriz Tejero ha advertido de que la vivienda protegida "no se construye sola" y que la ley de los socialistas no va en la línea de construir ninguna. "Una ley que prohíbe lo que ya escasea, sin crear un mecanismo para que deje de escasear, no es una solución, es simplemente un gesto", ha planteado.

Considera que el problema de vivienda no es "que los pisos protegidos se descalifiquen", sino que el probleam verdadero es que los pisos "directamente no se construyen" y nunca lo han hecho en la "cantidad que hace falta".

Por último, la 'popular' Paula de las Heras ha comenzado su intervención apuntando a que el presidente, Pedro Sánchez, prometió en 2018 aumentar el parque público de vivienda del 2,5 al 9% europeo y desde entonces "empezó a prometer el milagro de las casas y los panes".

"En fin, los españoles pensarán que después de ocho años el gobierno más progresista de la faz de la Tierra, y que con tanto empeño ha defendido la vivienda pública, lo habrá hecho. La realidad es que no", ha reprochado la diputada del PP, quien ah afirmado que en la legislatura de la vivienda para Sánchez "no ha construido ninguna".