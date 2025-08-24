Recogidos más de 1.000 kilos de residuos tras el pregón de las Ferias de Alcalá de Henares

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a 17 de junio de 2023, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo especial de limpieza desplegado este sábado en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares por el pregón de las Ferias 2025 ha recogido más de 1.000 kilos de residuos, ha informado el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.

En concreto, se han recogido más de 120 kilos de botellas de plástico en la puerta del Consistorio. El dispositivo municipal ha movilizado a más de 40 operarios en tres fases diferenciadas (previa, durante y posterior al acto), con servicios de barrido manual y mixto, baldeo, brigadas de repaso y vaciado de papeleras en el entorno de la plaza y calles adyacentes.

En la fase previa al pregón, han trabajado 14 operarios con barrido manual, barrido mixto, vaciado de papeleras y repaso intensivo. Durante el pregón, 10 trabajadores se encargaron de mantener la limpieza en tiempo real. En la jornada posterior, dentro del servicio ordinario, se han movilizado 20 operarios con servicios reforzados de limpieza y baldeo mixto.

"La Plaza de Cervantes y su entorno amanecieron limpios y en perfecto estado tras un acto multitudinario. Agradecemos el esfuerzo de todos los trabajadores y mantenemos nuestro compromiso con la limpieza durante todas las Ferias", ha subrayado el concejal de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, Vicente Pérez.

El Consistorio mantendrá dispositivos similares durante los días de mayor afluencia, especialmente en el recinto ferial de la Isla del Colegio y los espacios donde actúan las peñas.