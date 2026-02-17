Los rectores madrileños ven "adecuado" empezar de nuevo la Ley de Universidades: "Es crucial tener más ingresos"

La rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea Pelayo, durante una entrevista para Europa Press, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). Mendikoetxea Pelayo, filóloga y lingüista natural de Bilbao, ejerce como rectora de la - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid ven "adecuado" empezar de nuevo la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que debe incorporar de forma "crucial" un modelo de financiación que les proporcione "más ingresos".

Así lo ha manifestado este martes la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, en una entrevista concedida a Europa Press tras el cese del ya exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana.

"Yo creo que en el momento en el que estamos ahora sería lo más adecuado. Los diferentes borradores de la ley han distorsionado mucho las propuestas iniciales. Quedaba una ley un poquito extraña y nosotros siempre hemos apostado por una ley más clásica que tratara en cada uno de sus capítulos las diferentes misiones de la universidad: docencia, investigación, transferencia, etc", ha defendido.

Mendikoetxea ha compartido en nombre de los rectores madrileños "su sorpresa" por el cese de Viciana y ha asegurado que les ha pillado "por sorpresa". Según ha detallado, su relación con el exconsejero era "constante y fluida, pese a las discrepancias".

"No pensábamos que se iba a producir a estas alturas de la legislatura. Creo que es esa dificultad para aunar las distintas posturas lo que ha hecho que de alguna manera fracasara el diseño y la elaboración de la ley", ha apuntado.

"NO HA HABIDO ENFRENTAMIENTO, SÍ DISCREPANCIAS"

Asimismo, ha rechazado que algunos medios de comunicación aseguren que "los rectores han boicoteado o provocado" la marcha de Viciana de la Consejería. "En ningún momento ha habido enfrentamiento, pero sí que ha habido discrepancias. Nosotros desde el principio pedimos que fuera una ley de universidades, no una ley que recogiera tantos aspectos", ha insistido.

La rectora de la UAM ha asegurado que desde julio de 2025 se han celebrado varias reuniones con distintos sectores de la comunidad universitaria, aunque ha concretado que en octubre, coincidiendo con la llegada de Mercedes Zarzalejo como viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, se ha tratado la normativa "directamente con ellos".

"Ya había varios borradores, el último era el del 28 de noviembre, que ya limaban muchas de las asperezas y eliminaban algunos obstáculos que para nosotros eran fundamentales. Pero como dijimos, todavía quedaban cuestiones importantes", ha remarcado.

MÁS FINANCIACIÓN PARA MEJORAR SU SERVICIO

La principal reclamación se encuentra en la mejora de la financiación de las seis universidades públicas. Pese a que los rectores no ponen una cifra porque "no hay una forma de contabilidad homogénea, la presidenta de la CRUMA ha recordado que el sistema andaluz, que es "muy parecido en tamaño" al sistema público madrileño, cuenta con 500 millones de euros más.

"De 1.200 millones de euros que tenemos ahora a 1.700, que es lo que tiene el sistema andaluz, creo que sería una buena referencia. La LESUC no daba cifras como tal, lo que describe es el modelo, pero se tiene que concretar en unas cifras", ha detallado.

Sobre la corresponsabilidad de obtener fondos, que quedaba reflejado en el borrador de noviembre, Mendikoetxea ha recordado que las universidades consiguen fondos públicos para investigación o con proyectos en colaboración público-privada, pero que como centros públicos "la fuente de financiación principal tiene que ser la Comunidad de Madrid".

"La nueva financiación no tendría que servir solo para mantener el status quo, sino también para poder avanzar y dar un mejor servicio a la sociedad madrileña y española. Hemos dejado de invertir mucho dinero en nuestras infraestructuras y deberíamos poder ahora acometer reformas importantes", ha expresado.

LA AUTÓNOMA, EN SITUACIÓN DE DESEQUILIBRIO

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Rey Juan Carlos (URJC) han sido las caras más visibles de la situación financiera de los centros, especialmente la primera que ha aprobado un Plan Económico Financiero para sanear sus cuentas.

En cuanto la Autónoma, la rectora ha indicado que la universidad se encuentra en "desequilibrio, que no déficit". Es decir, que sus ingresos "son inferiores a sus gastos, pero eso no necesariamente lleva a un déficit al tener fuentes de ingresos extraordinarios"

"Desde el 2022 pusimos en marcha un plan de sostenibilidad económica que hemos aplicado durante cuatro años y que básicamente se ha basado en contener el capítulo de personal y en disminuir partidas de los centros, ahorro energético, entre otros. Hemos conseguido más o menos sostenernos, pero cuando miramos los ingresos estructurales y los gastos estructurales, seguimos teniendo un pequeño desequilibrio de alrededor de 7 millones de euros", ha cifrado.

Ante esta situación, Mendikoetxea ha subrayado que es "absolutamente crucial" que el nuevo modelo de financiación les proporcione "más ingresos". "En nuestro caso, podemos sostenernos porque hemos hecho ya toda una serie de ejercicios de contención de gasto, pero idealmente lo que tendríamos que hacer es revertir todo ese proceso y proporcionar un mayor servicio", ha indicado.

EXPECTACIÓN POR ZARZALEJO

Preguntada por la nueva consejera, la presidenta de la CRUMA ha explicado que los rectores habían tratado con ella por proyectos en los que está involucrada cada universidad. Ha admitdo que están "un poquito a la expectativa" de sus próximos pasos.

"Queremos conocer la visión general que tiene y cómo va a retomar las conversaciones que teníamos iniciadas. La comunicación que hemos tenido hasta ahora con Mercedes ha sido fluida y cercana. Las referencias que tenemos de su trabajo son positivas y entonces esperamos poder seguir avanzando. Esperamos que las reuniones sean inminentes", ha trasladado.

Sobre las posibles movilizaciones que estudiantes y trabajadores de las universidades públicas querían realizar próximamente contra la LESUC, y de que pedían el apoyo de los rectores, Mendikoetxea ha recordado que su papel es "institucional" y que los seis "tienen que intentar llegar a acuerdos".

"Lo que nosotros no vamos a hacer es ponernos detrás de la pancarta porque entonces perderíamos. Esto yo lo he intentado explicar todo lo que he podido. Perderíamos toda la legitimidad institucional para poder dialogar. Nuestra actuación es en la mesa de negociación", ha concluido.