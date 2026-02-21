Los rectores propondrán a la Comunidad un plan a largo plazo para mejorar la investigación en las universidades

La rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea Pelayo, posa para Europa Press, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). Mendikoetxea Pelayo, filóloga y lingüista natural de Bilbao, ejerce como rectora de la UAM desde 2021, s - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Los rectores de las seis universidades públicas --la Complutense, Autónoma Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III-- propondrán a la Comunidad de Madrid un plan a largo plazo para mejorar la investigación en sus centros, su "mayor fortaleza" frente a las privadas.

Lo ha avanzado la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, en una entrevista concedida a Europa Press.

Se trata de uno de los principales retos, más allá de la mejora de la financiación de las universidades, que afronta como líder de los rectores tras recoger el testigo del rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), José Vicente Saz, el pasado 1 de enero.

"Todavía no está concretado, pero queremos poner encima de la mesa un plan a largo plazo con objetivos de investigación en las universidades, como hizo Cataluña en su momento hace más de 20 años y que ha tenido unos resultados excelentes", ha apuntado.

Mendikoetxea ha destacado que las universidades públicas se diferencias del sistema privado por la "fortaleza" de su investigación. Sin embargo, a día de hoy "no hay un plan a largo plazo para mejorar la investigación".

"Es un objetivo que deberíamos intentar acometer en este año. No es solo una cuestión de financiación, sino de tener una estrategia y unos objetivos. La idea es trabajarlo entre nosotros y presentarlo a la Comunidad de Madrid", ha detallado.

Hace unas semanas, se celebraron los Premios de Investigación 2025 Margarita Salas, Miguel Catalán y Julián Marías de la Comunidad de Madrid. Los galardonados pidieron poner recursos "adecuados", teniendo en cuenta que el dinero dedicado a la ciencia "no es un gasto, sino una inversión". Alertaron de que otras regiones "invierten mucho más, atraen a muchos más investigadores y también captan mucho más dinero".

"En Madrid convivimos con muchos centros de investigación, con la universidad privada, que cada vez va ganando más terreno en docencia, y con muchos centros de investigación tanto nacionales como regionales que también cada vez captan más fondos de investigación. Entonces lo que queremos es situarnos bien dentro de ese ecosistema", ha subrayado Mendikoetxea.

Por otro lado, sobre la relación entre los rectores, ha asegurado que es "excelente" dentro de "las diferencias típicas de cualquier grupo de personas que defienden unos intereses comunes". "Hemos llegado a ese consenso de que si trabajamos juntos, trabajamos mejor y tenemos más fuerza en nuestras peticiones. Hemos sido capaces muchas veces de dejar de lado nuestros intereses particulares para centrarnos en los comunes", ha aseverado.