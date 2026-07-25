Recuperada la cobertura móvil en todas las zonas afectadas por el incendio de la sierra oeste madrileña

Corte de carretera hacia Robledo de Chavela - RAFA BASTANTE

Desde esta mañana, ningún municipio permanece incomunicado MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha conseguido recuperar a lo largo de la madrugada la cobertura de telefonía móvil en todas las zonas afectadas por el incendio de la sierra oeste madrileña, ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Desde esta mañana, ningún municipio permanece incomunicado. Los técnicos siguen trabajando para estabilizar y mejorar la calidad de la señal. El trabajo llevado a cabo durante la noche por las operadoras de telecomunicaciones, coordinadas con los equipos de emergencia, han permitido restablecer los nodos de telecomunicaciones que permanecieron caídos durante la jornada de ayer.

En el momento de mayor afección, las incidencias alcanzaron a 16 localidades de la Comunidad de Madrid, con impacto en alrededor de 40 núcleos de población (cualquier zona habitada, como por ejemplo un área residencial).

En previsión de que esta jornada sea también difícil por la evolución de las llamas, se mantendrán los dispositivos de respaldo que ayer se destinaron para dar soporte a los puntos más afectados, es decir, unidades móviles equipadas con tecnología de radio, satélite e internet y equipos portátiles de transmisión satelital en las estaciones base.

Ahora el objetivo es recobrar también las infraestructuras de fibra óptica reparando los puntos de corte ocasionados por el incendio. Para ello se han desplegado varias brigadas en coordinación con el Puesto de Mando Avanzado con el propósito de reparar los tramos quemados. Durante la tarde de ayer se recuperó el nodo de Televisión Digital Terrestre (TDT) que da cobertura a San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, que había caído a consecuencia del fuego.

El Gobierno autonómico continuará realizando un seguimiento y monitorización permanente junto a las compañías de telecomunicaciones y a los servicios de emergencia hasta el completo restablecimiento y estabilización de todas las comunicaciones.

Las operadoras han habilitado un servicio básico de emergencia para Protección Civil, Bomberos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como para las personas afectadas por los incendios, que, ante una situación de posible falta de cobertura móvil en esas zonas, les permitirá mantener la comunicación mediante el envío y la recepción de mensajes de texto (SMS) y un uso limitado del servicio de datos.