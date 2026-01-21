La red regional de atención a personas con enfermedad mental incorpora programas de deporte y viajes en tres municipios

Archivo - Recurso de cuidados. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado este miércoles la adjudicación de dos contratos para reforzar la red de atención a personas con enfermedad mental grave y duradera en Alcobendas, Alcalá de Henares y Aranjuez, con una inversión de 15,8 millones de euros para 312 plazas durante los próximos tres años.

La medida incorpora nuevas iniciativas de ocio y bienestar, como un programa anual de viajes para los usuarios y el refuerzo de las actividades deportivas, además de mejoras en la formación de los profesionales, ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Esto medida supone un aumento de la financiación de entre un 15% y un 26% respecto a los contratos anteriores, lo que permitirá introducir para los residentes y para los profesionales.

VIAJES EN ESPAÑA Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS

Como novedad, las personas que necesiten plaza en estos centros y supervisión 24 horas contarán con un programa anual de vacaciones con viaje y estancia gratis a destinos de interés turístico en España. Esta iniciativa favorecerá el ocio en un ámbito fuera del estrictamente asistencial, la vivencia de experiencias positivas y el apoyo a los procesos de recuperación e integración social.

Además, se reforzarán las actividades deportivas dirigidas a todos los usuarios de residencias, de los pisos supervisados y los centros de día. También mejorará los protocolos de actuación para garantizar la máxima calidad en la atención y se ampliarán los programas de formación dirigidos a los profesionales.

La Comunidad de Madrid destinará este año 460 millones de euros a políticas de discapacidad, lo que supone un incremento del 8% respecto al presupuesto de 2025, para dar cobertura a las más de 21.000 plazas destinadas a la atención integral de las personas con discapacidad y enfermedad mental grave y duradera.