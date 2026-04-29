Las redes de saneamiento de la región reciben cerca de 52 millones para mantener más de 2.000 kilómetros

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, en su reunión de este miércoles, los contratos para el mantenimiento de más de 2.000 kilómetros de redes de saneamiento en la región.

Para ello, el Ejecutivo autonómico destinará cerca de 52 millones de euros a la prestación de este servicio de Canal de Isabel II, con una duración de cuatro años, ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Esta inversión, sumada a los 135.725.792 euros adjudicados a finales de 2025, supera los 187 millones destinados a la conservación de unos 10.000 kilómetros de alcantarillado gestionado por la empresa pública. Asimismo, más de 400.000 pozos de registro y de más de 200.000 imbornales que deben ser inspeccionados periódicamente.

Los trabajos contemplan la limpieza, inspección y vigilancia de colectores, emisarios y redes municipales de alcantarillado en aquellos municipios, excluida la capital, que tienen suscrito convenio con Canal de Isabel II para este cometido. Además, supone la ejecución de obras de mejora, así como la atención y reparación de incidencias.

En total, la empresa pública se ocupa del correcto funcionamiento de más de 16.000 kilómetros de conducciones de saneamiento, que integran tanto las redes municipales de alcantarillado, incluidas las de la ciudad de Madrid, como los grandes colectores y emisarios que conectan este sistema subterráneo.