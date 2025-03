La región cierra su sexto invierno más cálido con lluvias irregulares y escasez de nieve

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha experimentado un invierno atípico caracterizado por temperaturas anormalmente elevadas --el sexto invierno más cálido de la serie histórica--, precipitaciones irregulares y una reducción significativa de los episodios de nieve.

Así lo ha confirmado este martes el director territorial de Madrid de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Miguel Ángel Pelacho Aja, en una rueda de prensa del balance estacional, en la que apunta que 2024 es el segundo año más cálido de la serie histórica, tras el 2022.

Durante el invierno climatológico, comprendido entre el 1 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025, la temperatura media en Madrid se situó en 6,9 °C, lo que supone una anomalía de +1,3 grados respecto a la media histórica. "Los tres meses del invierno han registrado valores por encima de lo habitual, consolidando la tendencia de inviernos cada vez más cálidos de los últimos años", ha indicado.

Por meses, diciembre registró una media de 6,5 °C (+0,8 °C), enero alcanzó los 6,2 °C (+1,2 °C) y febrero marcó la diferencia con 7,9 °C, una anomalía de +1,7 °C, consolidándose como uno de los febreros más cálidos de la serie histórica.

EPISODIOS DE LLUVIA DESIGUALES

La precipitación acumulada durante el invierno fue de 96,8 litros por metro cuadrado (l/m2), lo que representa el 70% del valor medio. Este comportamiento se traduce en un invierno de carácter normal-seco, según el director territorial de la AEMET. Sin embargo, la distribución de las lluvias fue irregular.

Diciembre fue extremadamente seco, con solo 4,9 litros por metro cuadrado (9% del promedio). En contraste, enero destacó como un mes "muy húmedo" con 70,3 l/m2, alcanzando un 156% del valor medio mensual. Febrero volvió a presentar un déficit, con 21,6 l/m2 (55% de la media).

POCA NIEVE

El informe también confirma la tendencia decreciente de los episodios de nieve en la región. En el Puerto de Navacerrada se registraron 29 días de nieve hasta finales de febrero, cifra inferior a los valores habituales. Sin embargo, marzo ha mostrado un repunte con los primeros 10 días adicionales, alcanzando un máximo espesor de 40 centímetros el 10 de marzo.

Pelacho Aja ha señalado que "esta disminución en el número de días de nieve es un fenómeno cada vez más recurrente y coherente con el calentamiento global". "Hay muy pocos episodios de nieve ahora y cuando lo hace luego vienen las altas temperaturas y se derrite, o con las lluvias", ha indicado.

Durante este invierno, ha habido dos o tres episodios de nevadas. Las pocas nevadas, que empezaron a mediados de dieciembre, algo de enero y algo más en febrero, con espesores de entre 5 y 10 centímetros, cantidades bastante irrisorias. En cambio, ayer lunes hubo 40 centímetros de espesor en Navacerrada.

MUCHA LLUVIA EN MARZO

El inicio de marzo ha estado marcado por un repunte significativo de las lluvias. En apenas 10 días, estaciones como Retiro, Navacerrada o Colmenar Viejo han duplicado o triplicado los valores medios mensuales.

En el Retiro se han acumulado 108 l/m2 en estos 10 primeros días de marzo frente a una media habitual de 35,3 en todo el mes de marzo. En Navacerrada, la precipitación ha sido de 339,4 l/m2, casi el triple de la media mensual de 118,2 l/m2. En Getafe, Barajas y Torrejón, las lluvias también han superado en más de un 200% los valores normales para la primera década de marzo.

PERSPECTIVAS PARA LA PRIMAVERA

Según la predicción estacional de AEMET, la primavera 2025 podría continuar con temperaturas superiores a la media. No obstante, en lo que respecta a las precipitaciones, no se observa una tendencia clara que permita prever un escenario seco o no, aunque estos 10 primeros días de marzo apuntan a una primavera húmeda. Eso sí, habrá días de respiro con tiempo cálido y despejado.

A corto plazo, para los próximos diez días, se espera la llegada continuada de borrascas que dejarán precipitaciones frecuentes en la región, así como nevadas en la Sierra madrileña. Este fin de semana dejará de caer tanta agua.