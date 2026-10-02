La región registra un verano "récord" con más de 1,5 millones de turistas internacionales y casi 3.000 millones de gasto

Archivo - Zona recreativa de las Presillas de Rascafría, a 16 de julio de 2026, en Rascafría, Madrid, (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha registrado un récord histórico de llegadas y gasto de turistas internacionales durante los meses de julio y agosto, con más de 1,5 millones de visitantes, un 12,1% más que en el mismo periodo del año anterior, y un desembolso de casi 3.000 millones de euros, un 9,3% más.

Así lo ha destacado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, en declaraciones a los medios de comunicación tras los últimos datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Los datos de verano, julio y agosto, han sido los mejores de nuestra historia", ha señalado el consejero, quien ha subrayado desde la sede de la Consejería que el turismo en Madrid continúa creciendo tanto en número de visitantes como en gasto, con un impacto directo sobre la economía regional.

De Paco ha recordado el peso del sector turístico, el 9% del producto interior bruto (PIB) de la Comunidad, y que alcanza en torno a 30.000 millones de euros.

"Estamos hablando de un turismo ordenado y un turismo que concilia perfectamente con los ciudadanos que también disfrutamos de nuestra región y de nuestra ciudad", ha afirmado.

En cuanto al conjunto de viajeros nacionales e internacionales alojados en establecimientos de la región, durante julio y agosto se contabilizaron 2,7 millones, un 2,7% más que el año anterior. Estos viajeros generaron 5,7 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 2,6%.

El consejero ha destacado especialmente la evolución de agosto, cuando el número de viajeros aumentó un 7,5% respecto al mismo mes del año pasado.

Asimismo, casi 600.000 de los viajeros alojados durante julio y agosto se hospedaron fuera de la capital. Estos visitantes generaron 1,5 millones de pernoctaciones, un 1,9% más que en el mismo periodo del año anterior. "Esto quiere decir que la estancia en nuestra región se está prolongando", ha concluido De Paco Serrano.