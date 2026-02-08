La región se sitúa como el principal foco de aspirantes a la Policía Nacional según un estudio sobre oposiciones

Un coche de la Policía Nacional - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se sitúa como el principal foco de aspirantes a las oposiciones de la Policía Nacional, tanto en la Escala Básica como en la Escala Ejecutiva, en un contexto en el que el acceso a la función pública continúa figurando entre las opciones profesionales más atractivas frente a la incertidumbre del mercado laboral.

Así se desprende de un estudio elaborado por la Academia Jurispol a partir de los datos de su alumnado entre septiembre de 2025 y la primera quincena de enero de 2026, que sitúa a la región, junto a Andalucía y la Comunitat Valenciana, como los territorios que concentran cerca de dos tercios del total de opositores a nivel nacional.

En el caso madrileño, el peso es especialmente relevante en la Escala Ejecutiva, donde la región se posiciona como el principal núcleo de aspirantes. Esta concentración responde, según el análisis, a la combinación de varios factores estructurales, como la presencia de sedes de examen, academias especializadas, entornos de estudio compartidos y un mercado laboral en el que la estabilidad asociada al empleo público resulta especialmente atractiva.

Desde la academia señalan que "la condición de funcionario del Estado, un salario competitivo desde el inicio, la progresión interna y unas condiciones vitales predecibles" continúan siendo elementos decisivos para miles de personas, particularmente en áreas metropolitanas como Madrid, donde la temporalidad y la presión laboral son elevadas.

Aunque la Escala Básica presenta un perfil más amplio y distribuido por todo el territorio nacional, la Comunidad de Madrid destaca como uno de los polos de atracción más importantes, reforzado por su capacidad para captar aspirantes no solo de la propia comunidad, sino también de provincias limítrofes que encuentran en la capital un referente formativo y logístico.

El estudio también constata que, a diferencia de lo que ocurre en comunidades con cuerpos policiales autonómicos consolidados, como Cataluña, Navarra o el País Vasco, donde la presencia de aspirantes a la Policía Nacional es menor, el territorio madrileño mantiene un alto nivel de demanda al carecer de una alternativa autonómica propia y concentrar buena parte de la oferta formativa vinculada a estos procesos selectivos.

En conjunto, los datos reflejan que la Comunidad de Madrid desempeña un papel central en el mapa de las oposiciones a la Policía Nacional, no solo por volumen de aspirantes, sino como espacio de referencia para quienes buscan en la función pública una vía de estabilidad profesional y proyección a largo plazo.