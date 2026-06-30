El Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid se actualiza tras casi cuatro décadas en vigor

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha actualizado el Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid tras 38 años en vigor para, en palabras de la vicealcaldesa, Inma Sanz, cambiar igual que ha cambiado la ciudad.

"Este reglamento introduce claridad y orden sin perder la necesaria flexibilidad porque hoy el protocolo es también una herramienta estratégica para la comunicación institucional. El nuevo reglamento responde a las expectativas de transparencia que tienen los ciudadanos y a una imagen institucional coherente con los principios democráticos", ha avalado.

Lo que se busca es "evitar decisiones arbitrarias, facilitar la organización de actos oficiales, proyectar una imagen institucional de orden, respeto y profesionalidad, prevenir conflictos en precedencias o tratamientos, además de proteger el patrimonio simbólico y cultural".

El acuerdo ha salido adelante con el voto del PP y de los ediles de Vox Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal, la abstención del resto de concejales de la formación y el rechazo de Más Madrid y PSOE. También han sido tumbadas las 16 enmiendas de la oposición, tres de ellas de Vox, ocho del PSOE y cinco de Más Madrid.

FAJÍN Y LLAVES DE ORO

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha defendido las enmiendas de su partido, de modo que, por ejemplo, se mantenga como uno de los atributos del alcalde el fajín de seda carmesí con el escudo de la ciudad, a discreción del regidor de turno su uso.

También ha puesto el foco en las entregas de la Llave de Oro de Madrid porque "no puede ser un acto automático sino una justificación importante" excluyendo aquellos jefes de estado que estén "vinculados a regímenes criminales o totalitarios". "Así no se le habría concedido al colombiano Gustavo Petro, un narco terrorista", ha lanzado.

Vox igualmente ha defendido una enmienda sobre el Libro de Honor, "reservado para aquellos jefes de estados de países libres y democráticos sin que tengan vinculación, bien personal o bien por su Estado, a actividades criminales o totalitarias".

El socialista Enrique Rico se ha dirigido a la bancada del Gobierno reclamando una actualización que garantice "el pluralismo político y la representación democrática de toda la Corporación", lejos de "la soberbia del equipo de José Luis Martínez-Almeida". El edil ha acusado al Gobierno de cercenar su derecho de representación al no ser invitados a muchos de los actos del Ayuntamiento. "Estamos hablando de calidad democrática", ha resumido.

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui, con un discurso crítico con las palabras de Ortega Smith y dirigido a "los lamebotas de Trump", ha defendido unas enmiendas que buscaban "conservar el carácter institucional de este tipo de reconocimientos y evitar en lo posible la discrecionalidad y el sectarismo".

"Nos oponemos, por supuesto, a que dependan del antojo de un alcalde que no ha mostrado tener la altura institucional para sustraerse al sectarismo ideológico. Sería bochornoso que este tipo de reconocimientos se utilizaran para medrar políticamente", ha lanzado.

CONSULTA CIUDADANA

El Ayuntamiento de Madrid abrió en noviembre una consulta pública a través del portal Decide Madrid (decidemadrid.es) sobre la idoneidad de actualizar el Reglamento de Protocolo y Ceremonial tras 35 años en vigor, una normativa que fija desde el tratamiento que se le debe dispensar al alcalde (de 'excelencia') hasta los atributos representativos del cargo, como el bastón con empuñadura de oro con borlas y la inscripción 'Alcalde de Madrid' y el fajín de seda carmesí con el escudo bordado.

"¿Crees que ha llegado el momento de renovarlo?", preguntaba el Consistorio a la ciudadanía inscrita en Decide Madrid. Argumentaban que la sociedad madrileña "ha evolucionado mucho desde 1998 y quizá algunos elementos utilizados en la representación institucional también tengan que evolucionar", como los bastones, las medallas o los fajines, por citar sólo algunos elementos.

El Ayuntamiento planteaba a la ciudadanía si es hora de acometer los cambios necesarios para ir hacia "una regulación más moderna, inclusiva y representativa".

"MUY NOBLE, MUY LEAL, MUY HEROICA, IMPERIAL Y CORONADA VILLA"

El Reglamento de Protocolo y Ceremonial, de 22 de diciembre de 1988 y consultado por Europa Press, define a Madrid con los títulos de "muy noble, muy leal, muy heroica, imperial y coronada Villa de Madrid".

También detalla cómo es su escudo, "un madroño de sinople, terrazo de lo mismo, frutado de gules y acotado de oso empinante de sable y bordura de azur, cargada de siete estrellas de plata de seis puntas; al timbre, corona real antigua".

En su artículo 10 establece que el alcalde de Madrid tiene el tratamiento de excelencia mientras que los tenientes de alcalde y el resto de los concejales tienen el tratamiento de ilustrísimo, según el 11.

Los atributos representativos del cargo de alcalde, según el reglamento, son el collar de oro con el escudo de Madrid; la medalla con el mismo escudo; el bastón con empuñadura de oro con borlas y la inscripción 'Alcalde de Madrid' y el fajín de seda carmesí con el escudo bordado en el centro. El reglamento también establece las características para la entrega de la Llave de Oro de la ciudad.

CASI UN 50% A FAVOR DE LA ACTUALIZACIÓN

La consulta ciudadana, cuyos resultados han sido consultados por Europa Press, desvela que un 49,56% de los participantes (729 personas) estaban a favor de la actualización mientras que un 24,41% (359) no la consideraba necesaria. El 26% restante no supo qué contestar.

Para un 26,50% de los participantes, los símbolos representativos de la ciudad (escudo, bandera, pendón, repostero) están adecuadamente regulados en la normativa actual mientras que un 38,75% cree que se deberían mantener el uso de medallas, bastones fajines como representación del cargo público de alcalde y concejales.