El reglamento de Servicios Sociales municipales introduce la segunda opinión y la libertad de elección de profesionales

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de Telecomunicaciones y actual sede del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un gran espacio cultural y varias s - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha el proceso para la elaboración del nuevo reglamento de organización y funcionamiento de los Servicios Sociales, que introducirá la segunda opinión y la libertad de elección de profesional de referencia en los centros, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Chamartín.

La reunión ha aprobado este jueves impulsar una consulta pública previa, como siempre se hace en este tipo de procesos normativos, para recabar la información de los vecinos. "Van a poder expresar libremente su opinión acerca de si el Consistorio debe facilitar la libre elección de profesional de referencia en los centros de Servicios Sociales, que es una de las novedades que va a incorporar ese reglamento".

Otra de las novedades es "si consideran adecuado realizar una segunda consulta técnica de decisiones sobre servicios o prestaciones a las que se accede por derivación técnica".

El reglamento vigente se remonta al año 1989 y "evidentemente ha habido cambios de todo tipo desde ese momento, cambios legislativos de procedimiento en el ámbito de los Servicios Sociales y, por lo tanto, era necesaria hacer una renovación y encajarlo en la actual estrategia de Servicios Sociales 2023-2027 que se aprobó por unanimidad todos los grupos municipales en el año 2022".

La consulta ciudadana se realizará entre el 16 de febrero y el 2 de marzo a través de Decide Madrid con un total de seis preguntas.