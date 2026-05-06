El reguetón toma la Casa Encendida este fin de semana con conciertos, charlas y un muro expositivo

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MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El reguetón toma este fin de semana la Casa Encendida en Madrid con conciertos, charlas y un muro expositivo con 'Tupumpum', un ciclo dedicado a este género musical para abordarlo desde una perspectiva crítica y que analiza sus orígenes e influencias.

Su repetición, ese "tupumpum" insistente, inspira el título de este ciclo diseñado junto a la Fundación Gladys Palmera y que despliega una programación de música. La Casa Encendida ha invitado a la directora de la Fundación Gladys Palmera, Marta Canorea, a codiseñar un ciclo de dos días con mesas redondas, videoplaylists y sesiones de música para indagar en el género más allá de su consumo, ha informado el centro cultural en un comunicado.

El proyecto se sitúa en Madrid para mirar cómo el reguetón "está moldeando la escena urbana local y europe": la influencia de la diáspora latina, las mezclas con otros sonidos y la forma en que todo esto está reformulando la experiencia colectiva de la fiesta.

La primera jornada (este viernes) parte de ese presente en movimiento, donde la pista de baile no es solo un lugar de encuentro, sino también de tensión. La segunda jornada mira hacia los orígenes para conectar el género con sus raíces afrocaribeñas, sus formas de circulación y sus tecnologías, pero también con sus contradicciones.

Más que definir el reguetón, 'Tupumpum' propone "abrir preguntas sobre cómo se ha leído, quién lo legitima y qué pasa cuando esos códigos desbordan y desordenan las jerarquías culturales tradicionales".

De esta forma, se analizará la escena contemporánea de Madrid y Europa a través de la hibridación de sonidos y la influencia de nuevas vanguardias, con la participación de figuras como Susobrino --en su debut en la capital-- y las artistas Flaca y Olivia Babe, así como LinaPary e IMEFERTITI (participantes en la segunda jornada) y, quienes lideran la narrativa estética y el empoderamiento femenino en la industria actual.

El ciclo busca también conectar el género con sus tecnologías de circulación y sus propias contradicciones. Para ello, contará con el testimonio de dj Negro, pionero en la expansión del género desde sus inicios, y de Cleo Herman, que hablará sobre las narrativas estéticas en los géneros afrocaribeños, partiendo de los orígenes con el dancehall, al reguetón o el dembow.

Para profundizar en esta labor de "comprender", 'Tupumpum' reunirá a perfiles que combinan la investigación académica con la gestión de la industria. Destaca Silvia Guevar, fundadora de la agencia CONGA y musicóloga formada en Cuba, además de ser productora de las giras de Calle 13; o José Arteaga, periodista y editor de Radio Gladys Palmera, especializado en la historia de la música del Caribe y la preservación de archivos sonoros.