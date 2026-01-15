La remodelación de Alcalá entre Cibeles y Plaza de la Independencia arranca en febrero y se extenderá hasta 2027 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La remodelación de la calle Alcalá entre Cibeles y la Plaza de la Independencia arrancará a principios de febrero y se extenderá hasta el primer trimestre de 2027 con una inversión de 6,1 millones de euros y el visto bueno de la Unesco, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz.

Lo ha anunciado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la primera del año. Con los trabajos se creará un paseo central que permitirá tener una mejor perspectiva de la Puerta de Alcalá, además de recuperarse la doble alineación de arbolado original de la calle, que desapareció a finales de los años 60 para la ampliación de la calzada.

La nueva configuración de la calle permitirá a los ciudadanos transitar por el monumento, que recuperará en parte su condición de puerta de acceso a la ciudad, ha explicado García Romero.

PASEO CENTRAL DE CASI 4 METROS Y CARRIL BICI

El proyecto contempla una sección compuesta por dos carriles más carril bus en cada sentido, un paseo central de 3,8 metros de ancho y un carril bici segregado en el lado sur.

El espacio ganado por la reducción de los actuales carriles permitirá ampliar sustancialmente la acera norte, la que soporta la mayor intensidad peatonal de la calle, y recuperar la doble alineación de arbolado histórica con la plantación de 57 nuevos árboles, "uno de los valores esenciales de este eje que se había perdido". Además se colocarán franjas con plantaciones arbustivas tanto en las dos aceras como en el paseo central.

La intervención plantea la renovación de todo el pavimento, a base de losa y adoquín de granito, y se renovará el asfalto de la calzada. Igualmente se sustituirá el alumbrado público por un modelo de farola adecuado al entorno patrimonial sobre el diseño histórico utilizado en calle de Alcalá, pero con tecnología LED de alta eficiencia energética. A ello se unirá la renovación y ampliación del mobiliario urbano y la reordenación de los espacios destinados a terrazas de veladores.

RECUPERAR UN TRAZADO DE FINALES DEL XIX

La remodelación supondrá la integración visual y funcional de la Puerta de Alcalá "reduciendo su carácter de monumento aislado en una glorieta y acercándolo a la ciudadanía", ha explicado el Ayuntamiento.

Para eso se remodelará el jardín recuperando uno de los trazados de finales del siglo XIX, que permitirá la permeabilidad peatonal que conecte la calle Alcalá con el área de configuración triangular, actualmente empleada como espacio de contemplación.

Supondrá un nuevo paso peatonal en la parte oeste de la plaza, además de adecuar el paso existente en el este, junto a un estudio de la iluminación del monumento, modificando la ubicación de los puntos de luz y mejorando los proyectores.

El proyecto mantendrá la mayor parte de la pavimentación actual de las aceras de la plaza ejecutadas en del año 2009, aunque mejorando la accesibilidad con nuevos encaminamientos a los pasos peatonales y paradas de transporte público para adecuarlas a la normativa de accesibilidad universal.

CARRIL BICI

El Ayuntamiento reducirá un carril para generar uno de bici segregado que conecte el de la calle Alcalá con el de Serrano, dando acceso también al parque del Retiro. La actuación en la plaza se completará con la renovación y ampliación del mobiliario urbano, el asfaltado de toda la calzada de la plaza y la redistribución del transporte público incrementando posiciones y generando isletas para la colocación de las marquesinas.

En la calle Alfonso XI se actuará en la manzana comprendida entre la calle Alcalá y la calle Valenzuela para ampliar la acera oeste y cambiar la banda de estacionamiento de batería a línea, lo que permitirá generar una nueva alineación de arbolado con seis nuevos ejemplares.

Los pavimentos seguirán el mismo criterio que los de la calle Alcalá. En la calle Pedro Muñoz Seca se actuará únicamente para adecuar la embocadura a la nueva configuración de Alcalá.