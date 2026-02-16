Renfe activa desde hoy trenes especiales entre Aranjuez y Villaverde Bajo por obras de mantenimiento en la línea C-3

Archivo - Tren, trenes de Cercanías de Renfe en Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe activa desde este lunes un servicio especial de trenes que, desde las 21.00 horas y hasta finalización de servicio, conectará todos los días hasta el 7 de mayo las estaciones de Aranjuez y Villaverde Bajo con sus paradas intermedias debido a un reajuste del servicio en la línea C-3 de Cercanías de Madrid por obras.

En concreto, se reajusta el servicio en la C-3 (Aranjuez-Chamartín) por obras de mantenimiento de la infraestructura realizadas por Adif, que arrancan este lunes y se prolongarán hasta el 7 de mayo, de modo que a partir de las 21.00 horas todos los trenes de esta línea iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Villaverde Bajo.

Por este motivo, desde las 21.00 horas se realizarán tres circulaciones por sentido hasta la hora de cierre para conectar las estaciones de Aranjuez y Villaverde Bajo con sus paradas intermedias.

Así, a partir de las 21.00 horas los viajeros de la C-3 sentido Aranjuez deberán hacer el trayecto desde Atocha hasta Villaverde Bajo en trenes de la línea C-4 (Colmenar/Alcobendas-Parla) y allí efectuar transbordo al tren especial que continuará hasta Aranjuez y realizará parada en las siete estaciones intermedias.

De igual manera, los viajeros de la C-3 que quieran llegar a Atocha o Chamartín, deberán hacer transbordo en Villaverde Bajo y continuar en trenes de la C-4 (A y B).

Para informar a los viajeros de la necesidad de hacer transbordo en Villaverde Bajo a partir de las 21.00 horas para quienes vayan dirección Avenida Ciudad de Barcelona, Atocha o, en sentido contrario, desde esta estación dirección Aranjuez, Renfe ha reforzado su personal de información, atención al cliente y seguridad en las estaciones de Aranjuez y Villaverde Bajo.

Renfe está informando a todas las personas usuarias de Cercanías Madrid de estos trabajos de mejora a través de sus canales habituales: página web, redes sociales ("X"), el canal de WhatsApp de Cercanías Madrid, así como megafonía en trenes y estaciones.