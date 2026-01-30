Renfe habilita desde el lunes autobuses lanzadera entre Parla y Getafe Sector 3 por las obras

PARLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe habilitará desde el próximo lunes día 2 un servicio de autobuses lanzadera entre Parla y Getafe Sector 3 para cubrir en superficie el trayecto de la C-4 de Cercanías de Madrid afectado por menores frecuencias de paso de los trenes debidos a las obras que se están llevando a cabo en la estación de Parla.

El alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), ha anunciado así un "refuerzo" de autobuses lanzadera hasta que finalicen las obras, que está previsto que concluyan el 21 de febrero.

Tras las "graves" situaciones de aglomeraciones debido a la presencia de menos convoyes, el regidor ha avanzado que ha llegado a un acuerdo con Renfe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para este refuerzo debido al gran impacto que están teniendo estas obras entre los parleños.

Los usuarios llevan de semanas denunciando las incidencias que están sufriendo, desde acudir a andenes abarrotados hasta ir "enlatados" en los vagones hasta hacer trasbordo, con lluvia y mal tiempo, en la estación del Sector 3 de Getafe.

De esta manera, el lunes arrancarán los nuevos autobuses lanzadera. Según el primer edil, saldrán de "dos en dos" de lunes a viernes con frecuencias de 5 a 7 minutos. La cabecera estará en la confluencia de las calles Leganés y Real.

Según Jurado, los autobuses funcionarán de 05.00 a 09.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas por la tarde, coincidiendo con las horas punta para ir y volver del trabajo. Parla tiene, además, la garantía de que los trenes saldrán en la C-4 al menos cuatro a la hora la semana que viene, según ha precisado el primer edil.

"Con esto los parleños tendrán más opciones de transportes antes estas obras absolutamente necesarias", ha zanjado Jurado.

Por su lado, fuentes de Renfe consultadas por Europa Press han indicado que la compañía tiene autobuses preparados para la semana mas restrictiva en cuanto a frecuencias, es decir, del 2 al 6 de febrero, para este trayecto.

En cualquier caso, han subrayado que los trenes seguirán realizando el trayecto entre Parla y Getafe Sector 3, aunque con una frecuencia de un tren cada 15 minutos en hora punta.

"El personal en estaciones, que hemos reforzado, y la megafonía informarán a los viajeros de la posibilidad de hacer el trayecto entre las dos estaciones por bus", han señalado las mismas fuentes.