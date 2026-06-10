Un reno feliz o un arlequín iluminarán la Navidad con dibujos de los ganadores del concurso infantil del Ayuntamiento

Archivo - Luces navideñas en Madrid diseñadas a partir de dibujos de niños y niñas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un reno feliz, un arlequín, un muñeco de nieve, una Virgen, los Reyes Magos o un Nacimiento iluminarán la Navidad con los dibujos de los ganadores del tercer concurso infantil convocado por el Ayuntamiento de Madrid.

Arabia Amsor Gabarre (CEIP República de Uruguay, en Latina) con 'Arlequín navideño'; Alba Heras Castro (Colegio San Viator, Usera), con 'Los sabios de Oriente'; Samuel Politado Nabaonag (Colegio San Antonio, Tetuán), con 'La Virgen María); Sofía Liciu Budur (Colegio Zazuar, Villa de Vallecas), con 'El reno feliz'; Amelia Marina Sánchez Díaz, (Colegio La Salle Sagrado Corazón, Fuencarral-El Pardo), con 'Merru Christmas, y Mateo Jiménez Miguel (Colegio Madres Concepcionistas, Moncloa-Aravaca), con 'Estrellas de Belén', son los ganadores de esta edición y verán transformados sus dibujos en luces esta Navidad.

Los ganadores han conocido que su dibujo será convertido en iluminación navideña en el acto que el Ayuntamiento, con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha organizado en el centro cultural Eduardo Úrculo, en Tetuán. Allí han recibido un trofeo y un apretón de manos del regidor.

Ha podido participar el alumnado de 1º y 2º de Primaria y han sido los 28 colegios participantes los que se han encargado de seleccionar una propuesta por centro. De todas ellas se han elegido seis valorando por parte del jurado la originalidad y las emociones reflejadas relacionadas con la Navidad.

Ahora el equipo técnico de Obras y Equipamientos, con Paloma García Romero a la cabeza, transformará los dibujos de la manera más fiel en elementos de alumbrado navideño. En la última semana de noviembre se irán instalando en el entorno de la Plaza Mayor.

Almeida ha aplaudido los "dibujos maravillosos" en "uno de esos días bonitos que hacen ilusión aunque las Navidades parezcan lejos". "Si los niños son los protagonistas de la Navidad, cómo no iban a estar en las luces de Navidad, en esas 12 millones de bombillas que iluminarán" las fiestas, ha destacado. "La mejor cara de la Navidad sois vosotros", se ha dirigido a los niños y niñas, todos invitados al encendido navideño.