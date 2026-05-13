El renovado bulevar de Reina Victoria gana zonas verdes, juegos infantiles y nuevas luminarias LED

Remodelación del bulevar de la avenida Reina Victoria, donde se ha cambiado la dirección de la estatua de Vicente Aleixandre. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha culminado la remodelación del bulevar de Reina Victoria con la renovación de pavimentos, la creación de zonas estanciales, la instalación de juegos infantiles, nuevo mobiliario urbano, 14 nuevas luminarias LED de alta eficiencia energética, elementos biosaludables y la plantación de 12 nuevos árboles y unos 6.000 arbustos.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, acompañada por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, ha visitado este miércoles el bulevar, cuya remodelación ha supuesto una inversión de 947.000 euros y abarca una superficie de 5.149 metros cuadrados.

Sanz ha explicado, en declaraciones a los medios, que las obras recién concluidas han tenido como objetivo regenerar el bulevar para recuperar "su calidad estancial y ambiental", potenciando así este paseo como "espacio de interacción entre los vecinos".

El proyecto ha mantenido el característico recorrido longitudinal histórico del bulevar, al que se ha añadido otro en zigzag. Asimismo, se han recuperado las dos bandas laterales de parterres que protegen el espacio peatonal del tráfico.

Las mejoras incluyen la puesta en valor del legado de Vicente Aleixandre, premio Nobel de Literatura en 1977, reorientando su monumento hacia el ámbito peatonal e integrando en el pavimento versos de su obra 'La destrucción o el amor'.

El bulevar, que tiene una longitud de 338 metros y una anchura de 12 metros, cuenta ahora con firmes diferenciados en los distintos espacios. El paseo central tiene un pavimento de hormigón continuo, mientras que los recorridos, los transversales y las áreas estanciales disponen de jabre granítico.

Por su parte, el entorno de los pasos de peatones y la calzada que conecta ambas partes del bulevar son de adoquín y las zonas infantiles y las biosaludables son de caucho. Para la delimitación de los pavimentos se ha utilizado una pletina de acero y el límite perimetral del bulevar está conformado por un bordillo de granito.

MÁS VEGETACIÓN Y NUEVO MOBILIARIO

El proyecto, que ha conservado el arbolado previamente existente, se ha completado con la plantación de doce nuevos árboles y unos 6.000 arbustos. Además, se ha instalado nuevo mobiliario urbano y 14 luminarias tipo LED de alta eficiencia energética que servirán para reforzar la iluminación del bulevar, que hasta ahora solo estaba iluminado desde las aceras de la avenida.

La mejora del bulevar ha sido aprovechada para instalar también un nuevo paso de peatones semaforizado en el encuentro entre la avenida de la Reina Victoria y la calle del General Ibáñez de Ibero, una iniciativa que parte de los presupuestos participativos Decide Madrid.