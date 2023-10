Requisadas 17 armas de fuego en una tienda del Rastro que no tenía licencia para su venta ni exposición

Requisadas 17 armas de fuego en una tienda del Rastro que no tenía licencia para su venta - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha requisado 17 armas de fuego en una tienda del Rastro que no tenía licencia ni para su venta ni para su exposición o almacenamiento, ha informado a Europa Press una portavoz del Cuerpo Local.

La intervención tuvo lugar el pasado domingo a las 11:45 horas en la calle Carnero. Agentes que patrullaban la zona en prevención de robos y hurtos advirtieron que un establecimiento exponía para su venta varias pistolas, revólveres y otro tipo de armas de fuego antiguas.

Los policías pidieron la documentación a los propietarios, que en ese momento no se la presentaron, ya que argumentaron que la tenían en otro sitio. Aseguraron que se dedicaban al coleccionismo y que tienen los permisos en regla. Pero no contaban con libro de registro ni entradas ni salidas en este tipo de armas ni la autorización de la Guardia Civil para ello, como es preceptivo.

Además, las armas se encuentran expuestas sin ningún tipo de seguridad y no sin armero para guardarlas después. Y, lo que es más importante, no estaban inutilizadas, por lo que se podían cargar y disparar. Finalmente, los agentes comprobaron que la tienda solo tenía licencia para vender artículos de segunda mano, no armas de fuego, por lo que se inició un expediente grave contra los dueños del local.