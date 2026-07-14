Rescatada de un camión de reciclaje una mujer que dormía en un contenedor de papel en Rivas Vaciamadrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado de un camión de reciclaje a una mujer de 45 años que dormía en un contenedor de papel de la calle Folklore de Rivas Vaciamadrid.

Según ha trasladado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, la mujer dormía en un contenedor de papel. Tras vaciar el contenedor dentro del camión, el operario ha escuchado los gritos de la mujer.

Los bomberos han entrado junto a una enfermera del Summa 112 al interior de la caja para estabilizar y rescatar a la mujer izándola con la autoescala. La mujer presenta lesiones de carácter grave y ha sido trasladada al hospital de La Princesa por una UVI del Summa 112.